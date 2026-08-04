El 25% de los deudores de Pilar se encuentra en situación de mora, según el Mapa de la Deuda elaborado por el Centro de Estudios para la Ciudad, con datos de la Central de Deudores del Banco Central actualizados a junio de 2026. El distrito supera así en 4,83 puntos porcentuales al promedio de la provincia de Buenos Aires.

La herramienta, disponible en mapadeladeuda.ar, permite conocer la situación del endeudamiento en provincias, municipios y de todo el país, diferenciando el tipo de entidad a la que se le debe dinero y los sectores donde las dificultades para pagar son mayores.

En Pilar, el relevamiento analizado por Pilar de Todos contabiliza 175.993 deudores únicos, de los cuales 54.068 están en mora. El monto total de deuda alcanza los $786.208,42 millones, mientras que la deuda en mora asciende a $196.544,71 millones. El distrito concentra el 2,44% del total adeudado en la provincia de Buenos Aires.

Bancos, tarjetas y billeteras

El mapa distingue cómo se reparte la deuda según el tipo de entidad. En Pilar, los bancos privados concentran el mayor volumen, con $464.687,36 millones correspondientes a 94.692 deudores. De ellos, 21.024 están en mora, una tasa del 25,54%.

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Los bancos públicos registran una deuda total de $182.710,95 millones entre 34.808 deudores, de los cuales 7.978 están en mora (16,84%).

Entre los neobancos, el monto adeudado llega a $64.059,2 millones sobre 91.269 deudores. De ese universo, 23.519 presentan atrasos: una tasa del 30,73%.

El nivel más alto se da entre las empresas no financieras emisoras de tarjetas, con una mora del 37,19% sobre 23.913 deudores. Los proveedores no financieros de crédito muestran el porcentaje más elevado de todos los segmentos: 51,8% de mora entre 28.648 deudores, con una deuda total de $30.510,21 millones.

Un fenómeno que creció con fuerza

El panorama nacional explica la magnitud del problema en Pilar. Entre julio de 2024 y junio de 2026, la deuda real a nivel país creció 85,6%, mientras que la deuda real en mora se disparó 793,8%. En ese período, la tasa de mora nacional pasó del 3,6% al 17,4%.

En junio de 2026, el sistema registraba 19.661.610 personas con deuda, de las cuales 4.907.603 estaban en mora.

Para el informe, una persona está en mora cuando se encuentra en las situaciones 3, 4 o 5 establecidas por el Banco Central: atrasos de entre 90 y 180 días, entre 180 días y un año, o superiores a un año.

La provincia de Buenos Aires presenta una tasa de mora del 20,17%, con 7,17 millones de deudores y 1,84 millones de personas en mora. El monto total de deuda provincial alcanza los $32,17 billones, con $6,49 billones en mora.

Los jóvenes, entre los más afectados

El relevamiento muestra diferencias marcadas según la edad: entre las personas de hasta 25 años, la tasa de mora llega al 41,89%, mientras que entre quienes tienen entre 26 y 35 años se ubica en 34,12%.

El avance de las billeteras digitales y otras plataformas de crédito aparece como uno de los factores que modificaron el acceso al financiamiento, al permitir préstamos rápidos incluso para quienes tienen dificultades para acceder al sistema bancario tradicional, aunque con tasas de interés más elevadas.