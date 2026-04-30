La Cámara de Comercio de Pilar (SCIPA) volvió a encender señales de alerta sobre la situación del sector, al advertir que la actividad atraviesa un momento crítico, con un aumento sostenido en el cierre de locales.

Según detallaron desde la entidad, en un relevamiento reciente detectaron al menos 10 comercios cerrados en menos de siete cuadras del centro, una postal que, aseguran, se repite en distintos puntos del casco urbano.

“Estamos llegando a un punto crítico”, sostuvo el prosecretario de SCIPA, Hugo Saini, al tiempo que vinculó la situación con un conjunto de factores que impactan de lleno en la actividad.

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Entre ellos, mencionó los altos costos de sostener un local abierto, que incluyen carga impositiva, gastos de personal y tarifas de servicios como luz y gas. A esto se suma la caída del consumo, que reduce los ingresos y complica la continuidad de muchos emprendimientos.

“Es un círculo vicioso: la gente tiene menos dinero y consume menos”, explicó, al describir una dinámica que termina afectando a todo el entramado comercial, en diálogo con el programa Agenda Propia (105.9).

En ese contexto, advirtió que el problema no distingue rubros. Si bien algunos sectores pueden mostrar un leve mejor desempeño relativo, remarcó que la situación es generalizada y que, sin medidas de incentivo, el escenario podría profundizarse.

Un problema que excede a Pilar

Desde la entidad también señalaron que lo que ocurre en el distrito no es un caso aislado. “No es un problema solo de Pilar”, indicaron, al mencionar que situaciones similares se observan en otras ciudades del país.

Incluso, graficaron el contexto con una metáfora: “Acá nadie pesca”, en referencia a una crisis extendida que impacta de manera transversal en la actividad económica.

Si bien reconocieron indicadores positivos a nivel macroeconómico, como el crecimiento de exportaciones o la mejora en algunos sectores productivos, sostuvieron que esos datos no se traducen en una recuperación del comercio local.

Sin señales de mejora en el corto plazo

De cara a lo que viene, el panorama tampoco resulta alentador. “No vemos una solución en el corto plazo”, advirtió Saini, lo que incrementa la preocupación entre los comerciantes.

En ese marco, indicaron que se encuentran trabajando en la elaboración de propuestas y en la búsqueda de espacios de diálogo con autoridades locales, provinciales y nacionales, con el objetivo de encontrar herramientas que permitan revertir la tendencia.

Mientras tanto, advirtieron que el impacto del cierre de comercios va más allá del sector, ya que repercute en el empleo y en el funcionamiento general de la economía local.

“El cierre de comercios implica desocupación y afecta a todo el tejido social”, cerró.