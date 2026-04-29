La Cámara de Comercio de Pilar (SCIPA) encendió las alertas por la profundización del cierre de locales en el casco céntrico.

Por medio de un comunicado, advirtieron por el “cierre masivo” de comercios de diferentes rubros y anticiparon que se trata de “una tendencia que se incrementará”, lo que eleva la preocupación.

“Es un tema recurrente que se viene detectando desde el comienzo de este año. Hemos caminado 7 cuadras y pudimos ver en ese trayecto más de diez comercios cerrados”, consignaron desde la SCIPA.

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Según el análisis que vienen realizando desde la Comisión Directiva de la entidad, expresaron que ese nivel de personas bajas “es la punta del iceberg”. “Según los pronósticos que nos llegan, esta situación se irá incrementando con el paso del tiempo” señaló Alfredo Ventura, presidente de SCIPA.

En cuanto a los motivos de los cierres de los negocios, expresaron que “son multicausales”, al tiempo que enumeraron “la recesión, hay muy poca liquidez en la calle y un factor nuevo que se incorpora que es la migración de clientes a realizar compras en otras localidades, lo cual, hasta el año pasado, no sucedía”, plantearon.

“Hay mucha desesperanza en el comerciante. Cuando uno abre el negocio y no entra gente o no abre caja comienza a replantearse seguir o no con su emprendimiento. Si uno trabaja todos los días a pérdida, se cansa y cierra y esto es lo que le sucede a la mayoría de los que hoy están padeciendo esta situación alarmante”, relató Ventura.

Y agregó: “Los alquileres suben exponencialmente, los servicios impactan de lleno en el bolsillo de todo ciudadano y la presión tributaria lejos de bajar se siente con mayor fuerza, si esto no se rectifica tendremos a Pilar con cierre de comercios a gran escala y, lo peor, creando un malestar en la ciudadanía, mayor al que actualmente padece”.

Frente a ese escenario, desde la entidad adelantaron que presentarán ante el Municipio una nota con un relevamiento comercial actualizado. Además trasladarán la inquietud a autoridades nacionales y provinciales con vistas en “articular medidas de apoyo a los comerciantes damnificados, priorizando su estabilidad, tranquilidad y sobre todas las cosas, su calidad de vida”, cerró Ventura.