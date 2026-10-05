Ya son 62.970 los pilarenses con deudas atrasadas por más de 90 días, según datos del Banco Central (BCRA) de agosto. Es uno de cada tres vecinos con deudas registradas.

De acuerdo a los datos relevados por Pilar de Todos, son 8.902 más que el primer informe de junio, un aumento del 16,46% en dos meses.

La información surge del Mapa de la Deuda, elaborado por el Centro de Estudios para la Ciudad con datos de la Central de Deudores del BCRA. Para el relevamiento, una persona está en mora cuando registra atrasos de entre 90 y 180 días, de entre 180 días y un año, o de más de un año (situaciones 3, 4 y 5 del BCRA).

Los datos, si bien mensuales, presentan variaciones en actualizaciones posteriores, en cuanto a la cantidad de personas afectadas, aunque la deuda que afrontan los morosos sigue subiendo.

Cuánta plata está en mora

Lo que los pilarenses deben en mora suma $218.886,71 millones, datos a agosto.

Esa cifra equivale al 27,39% de los $799.121,59 millones que se adeudan en total los residentes en el distrito. Es lo que el mapa llama tasa de mora, que mide dinero y no cantidad de personas. En julio la deuda de los morosos pilarenses era de $214.925,94 millones, y en junio de $204.511,99 millones.

Cómo evolucionó en tres meses

La cantidad de morosos, siempre de acuerdo a los primeros datos presentados por el Mapa, pasó de 54.068 en junio a 60.850 en julio (+12,54%) y a 62.970 en agosto (+3,48%).

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Los morosos representan hoy el 33,6% de los 187.390 deudores del distrito.

La tasa de mora acompañó esa curva: 25% en junio, 26,35% en julio y 27,39% en agosto.

Pilar, por encima de la provincia y del país

El 33,6% de los deudores de Pilar está en mora, contra 28,02% en la provincia de Buenos Aires, donde son 2,11 millones de personas. En el país, el indicador es de 27,19%, con 5,59 millones de morosos sobre 20,56 millones de deudores.

En la tasa de mora, Pilar (27,39%) supera en 4,49 puntos al promedio bonaerense (22,9%) y en 7,9 puntos al nacional (19,49%). La diferencia con la provincia se achicó: en julio era de 5,27 puntos.

El distrito concentra el 2,98% de los morosos de la provincia y el 3,09% de la deuda en mora bonaerense.

Dónde se concentra la mora

Los bancos privados concentran la mayor parte de la deuda en mora de Pilar: $126.707,73 millones, casi el 58% del total.

Pero los neobancos y fintech reúnen más morosos: 30.957 personas, contra 22.950 de los bancos privados.

En dos meses, los morosos con neobancos y fintech crecieron 31,63%, de 23.519 en junio a 30.957 en agosto.

Las tasas de mora más altas se registran en las cadenas de comercios (60,16%), las financieras de cuotas y préstamos (53,61%) y las tarjetas de crédito no bancarias (45,6%).

En los bancos, la tasa es de 27,13% en los privados y 18,09% en los públicos.