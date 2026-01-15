La Reserva Natural de Pilar será escenario de una nueva edición del Cine Club en la Reserva, una propuesta cultural y recreativa que combina naturaleza, comunidad y séptimo arte. La actividad se desarrollará el sábado 17 de enero a las 20 horas, con una función al aire libre pensada para todas las edades.

El evento se realizará luego de la jornada de Tai Chi y bienestar que se llevará a cabo durante la tarde, invitando a los participantes a quedarse y disfrutar de una noche especial bajo las estrellas.





Cine al aire libre para toda la familia

La proyección será de una película apta para todo público. Tras la función, se habilitará un espacio de intercambio para dialogar, reflexionar y compartir sensaciones en un entorno natural y relajado.

Desde la organización recomiendan asistir con manta o reposera y llevar pochoclos u otros snacks para disfrutar durante la película.

Entrada libre y gratuita

La actividad es libre y gratuita, abierta a vecinos y vecinas de todas las edades. Se suspende en caso de lluvia. Se puede concurrir solo, en familia o con amigos.

Para más detalles, los interesados pueden comunicarse al 11 5730-2504 o seguir las redes sociales oficiales:

Instagram: @AmbientePilar

Instagram: @reservadelpilar

Facebook: @reservanatural.delpilar