La Reserva Natural de Pilar será escenario este sábado 17, a partir de las 18, de una jornada de Tai Chi al aire libre, una disciplina milenaria orientada al bienestar del cuerpo y la mente. La actividad es libre y gratuita, no requiere experiencia previa y está abierta a toda la comunidad.

El encuentro forma parte de un ciclo que se realiza el primer y tercer sábado de cada mes, con el objetivo de generar un espacio de relajación, equilibrio y autocuidado en un entorno natural.

Beneficios del Tai Chi

Entre los principales aportes de esta práctica se destacan:

•Bienestar integral para cuerpo y mente

•Mejor equilibrio y coordinación

•Reducción del estrés y mayor relajación

•Incremento de la concentración

•Mayor conciencia corporal

•Movimientos más fluidos y naturales

Recomendaciones para participar

No es necesario contar con conocimientos previos. Se sugiere asistir con ropa cómoda y calzado flexible, que permita moverse con libertad. En caso de lluvia, la actividad será suspendida.

Además, quienes lo deseen podrán colaborar con un alimento no perecedero destinado a la Biblioteca Comunitaria Palabras del Alma.

Quiénes dictan la clase

La jornada estará a cargo de:

•Wituś Milanowski Mc Loughlin, licenciado en kinesiología y fisiatría, y técnico universitario en yoga.

•Lilia Mc Loughlin, eutonista, con más de 18 años de experiencia en disciplinas psicofísicas.

Información útil

? Lugar: Reserva Natural del Pilar

? Fecha: Sábado 17

? Horario: 18 horas

? Consultas: 11 5730-2504

? Instagram: @AmbientePilar y @reservadelpilar

? Facebook: @reservanatural.delpilar