Tai Chi al atardecer en la Reserva Natural de Pilar
La propuesta busca promover la salud integral a través del movimiento consciente y la conexión con la naturaleza. La actividad se desarrollará el próximo sábado 17 y se repetirá dos veces al mes.
La Reserva Natural de Pilar será escenario este sábado 17, a partir de las 18, de una jornada de Tai Chi al aire libre, una disciplina milenaria orientada al bienestar del cuerpo y la mente. La actividad es libre y gratuita, no requiere experiencia previa y está abierta a toda la comunidad.
El encuentro forma parte de un ciclo que se realiza el primer y tercer sábado de cada mes, con el objetivo de generar un espacio de relajación, equilibrio y autocuidado en un entorno natural.
Beneficios del Tai Chi
Entre los principales aportes de esta práctica se destacan:
•Bienestar integral para cuerpo y mente
•Mejor equilibrio y coordinación
•Reducción del estrés y mayor relajación
•Incremento de la concentración
•Mayor conciencia corporal
•Movimientos más fluidos y naturales
Recomendaciones para participar
No es necesario contar con conocimientos previos. Se sugiere asistir con ropa cómoda y calzado flexible, que permita moverse con libertad. En caso de lluvia, la actividad será suspendida.
Además, quienes lo deseen podrán colaborar con un alimento no perecedero destinado a la Biblioteca Comunitaria Palabras del Alma.
Quiénes dictan la clase
La jornada estará a cargo de:
•Wituś Milanowski Mc Loughlin, licenciado en kinesiología y fisiatría, y técnico universitario en yoga.
•Lilia Mc Loughlin, eutonista, con más de 18 años de experiencia en disciplinas psicofísicas.
Información útil
? Lugar: Reserva Natural del Pilar
? Fecha: Sábado 17
? Horario: 18 horas
? Consultas: 11 5730-2504
? Instagram: @AmbientePilar y @reservadelpilar
? Facebook: @reservanatural.delpilar
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión