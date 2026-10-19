Más de 80 puestos escolares, 42 números musicales y de baile y la primera edición de la Copa Patronales marcaron las Fiestas Patronales de Pilar 2026, que reunieron a familias y jóvenes de todo el distrito durante dos jornadas en el Microestadio Municipal.

La celebración se desarrolló el sábado 17 y el domingo 18 de octubre, con entrada libre y gratuita, y tuvo como eje la identidad pilarense y nacional, temática que los colegios secundarios llevaron a cada puesto.

El intendente Federico Achával, el secretario de Gobierno Santiago Laurent y la secretaria General Soledad Peralta acompañaron a los vecinos en las dos jornadas, desde la apertura hasta el cierre.

Un escenario con 42 números locales

El sábado se presentaron 21 bandas y artistas, junto a los DJs Leo y Coqi: Nico MFC Studio, Sociedad de Fomento de Villa Astolfi, Área 22, Crew, Kid, Titi, Ainhoa Grande, Enanos Albinos, Caramelos Ácidos, The Lucy’s Band, Monkey Blue, La Autentika, Mono Nuclear, Creedencial, De Tanos, Botta, La Bélice, Della, Sinconrock, Ahora Si! y La Legendaria Banda del 10. Los detalles de esa jornada están en la crónica del primer día.

El domingo, en tanto, pasaron por el escenario Meli Dance, Upendi, Imperio Dance Studio, CEFAM Pilar, Jazmín Leiva, Verité, Cumbia LC, Paso en Falso, Banda Lucero, El Socra HF, Tren de Escape, Barra Libre, Nova Demencial, La Crotera, La Mother Funky, Full Ready, La Sonora Deveroo, La Embestida y Sin Retorno, además de DJ Leo y DJ Coqi, que repitieron.

Puestos escolares con identidad pilarense y nacional

Los estudiantes de escuelas secundarias mostraron su creatividad en cada puesto, con propuestas gastronómicas que recibieron la visita de los vecinos. El predio sumó además un paseo de artesanos y actividades pensadas para jóvenes y familias.

En total, participaron más de 80 puestos con temática de identidad pilarense y nacional.

Premios al Buen Trato, a las mejores presentaciones y a los más votados

Los ganadores se conocieron en el segundo día de celebraciones. El premio al “Buen Trato” fue para el Instituto Santa Rosa de Lima y el CFI N°1. Las mejores presentaciones fueron las del Instituto Modelo de Pilar y la Escuela Secundaria N°17, mientras que el voto del público distinguió al Instituto Cardenal Copello y a la Escuela Secundaria N°19.

Achával, Laurent y Peralta acompañaron a los ganadores en el escenario y destacaron su esfuerzo y compromiso, al igual que el de los más de 80 puestos que participaron este año.

Copa Patronales

Por primera vez en las Fiestas Patronales, los jóvenes de cada puesto escolar compitieron por la Copa Patronales, con distintas actividades y retos para sumar puntos. El puesto con mayor puntaje durante los dos días se coronaba campeón y recibía un premio.

Con una gran participación juvenil, el primer lugar fue para la Escuela Secundaria N°19; el segundo, para la Escuela Técnica N°1, y el tercero, para la Escuela Secundaria N°6. La Escuela Secundaria N°19 sumó así un doble reconocimiento: además de la Copa, fue uno de los puestos más votados por el público.

El corazón de esta celebración

Al hablar con los vecinos presentes en el predio durante la jornada inaugural, el intendente Achával destacó el clima de la fiesta. “Es una gran alegría encontrarnos con los vecinos y vecinas de todo nuestro distrito, para celebrar nuestra identidad y cultura en estas Fiestas Patronales. Este festejo de la comunidad ya se llenó del color y la alegría de los puestos escolares y la música de las bandas locales, que son el corazón de esta celebración”, expresó.

Al cierre, el jefe comunal también se refirió a la participación de los jóvenes y de los grupos locales. “Es una gran alegría compartir esta celebración con toda la comunidad que vino a celebrar su identidad junto a cada uno de los jóvenes que pusieron toda su creatividad y esfuerzo en los puestos escolares, y nuestras bandas locales que la rompieron en el escenario”, señaló.

Todo el color y la alegría de los estudiantes

Por su parte, el secretario de Gobierno Laurent puso el foco en la música local y en el trabajo de los alumnos. “Para nosotros es muy importante poder celebrar con la música de nuestras bandas locales y la creatividad que los estudiantes de nuestras escuelas secundarias ponen en cada uno de los puestos escolares”, sostuvo.

Laurent también se refirió al balance del último día de las Patronales. “Vivimos un gran último día de Fiestas Patronales con todo el color y la alegría de los estudiantes, y el talento de nuestras bandas locales, que lo dejaron todo para que las familias puedan disfrutar de este día”, expresó.

Las actividades para todas las familias

En tanto, la secretaria General Peralta hizo referencia a la oferta del predio. “Nos llena de alegría compartir con la comunidad nuestras fiestas con las propuestas gastronómicas de los puestos, la música de nuestras bandas locales, un paseo de artesanos y las actividades para todas las familias”, indicó.

Peralta también se refirió al encuentro con los vecinos de todo el distrito en el cierre y destacó el “poder encontrarnos con vecinos de cada una de nuestras localidades que vinieron a celebrar este día lleno de cultura pilarense”.