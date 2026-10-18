Jóvenes y familias de todo el distrito se reunieron en el Microestadio Municipal para celebrar el primer día de las Fiestas Patronales de Pilar, una jornada con música de bandas locales y los tradicionales puestos escolares como protagonistas.

Los estudiantes de escuelas secundarias mostraron su creatividad en cada puesto, con propuestas gastronómicas que recibieron la visita de los vecinos. El predio sumó además un paseo de artesanos y actividades pensadas para los jóvenes y las familias.

De acuerdo a lo informado por el Municipio, la jornada contó con la presencia del intendente Federico Achával, el secretario de Gobierno Santiago Laurent y la secretaria General Soledad Peralta, quienes acompañaron el encuentro.

Más de 20 bandas y artistas sobre el escenario

Durante la jornada se presentaron más de 20 bandas y artistas, junto a los DJs Leo y Coqi. Pasaron por el escenario: Nico MFC Studio, Sociedad de Fomento de Villa Astolfi, Área 22, Crew, Kid, Titi, Ainhoa Grande, Enanos Albinos, Caramelos Ácidos, The Lucy’s Band, Monkey Blue, La Autentika, Mono Nuclear, Creedencial, De Tanos, Botta, La Bélice, Della, Sinconrock, Ahora Si! y La Legendaria Banda del 10.

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Copa Patronales

Por primera vez en la historia de las Fiestas Patronales, los jóvenes de cada puesto escolar compiten por la nueva Copa Patronales, que propone una variedad de actividades y retos con los que sumarán puntos. El puesto que logre el mayor puntaje durante los dos días de fiesta se coronará campeón y recibirá un premio.

El corazón de esta celebración

Al hablar con los vecinos presentes en el predio, el intendente Federico Achával destacó el clima de la jornada inaugural: “Es una gran alegría encontrarnos con los vecinos y vecinas de todo nuestro distrito, para celebrar nuestra identidad y cultura en estas Fiestas Patronales. Este festejo de la comunidad ya se llenó del color y la alegría de los puestos escolares y la música de las bandas locales, que son el corazón de esta celebración”, expresó.

La creatividad de los estudiantes en cada puesto

En tanto, el secretario de Gobierno Santiago Laurent puso el foco en la música local y en el trabajo de los alumnos: “Para nosotros es muy importante poder celebrar con la música de nuestras bandas locales y la creatividad que los estudiantes de nuestras escuelas secundarias ponen en cada uno de los puestos escolares”, señaló.

Propuestas gastronómicas, artesanos y actividades para las familias

Por su parte, la secretaria General Soledad Peralta hizo referencia a la oferta del predio: “Nos llena de alegría compartir con la comunidad nuestras fiestas con las propuestas gastronómicas de los puestos, la música de nuestras bandas locales, un paseo de artesanos y las actividades para todas las familias”, expresó.

Entrada libre y gratuita

Las Fiestas Patronales continúan este domingo en el Microestadio Municipal, con entrada libre y gratuita.