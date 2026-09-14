Ya se palpita una nueva edición de la Noche de la Pizza y la Empanada, una jornada organizada por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE).

Se trata, en esta ocasión, de la 43ª edición que como todos los años se celebra en todo el país.

La jornada será este martes 15 de septiembre a partir de las 19 h y según consignaron los organizadores, los clientes podrán encontrar promociones con 50% de descuento en pizzas y 3x2 en empanadas, siempre en los comercios que estén adheridos a la propuesta de APYCE.

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En Pilar

Desde la Asociación destacaron que se trata de una edición con “récord de inscriptos” y con representación en todo el país.

En el caso de Pilar, algunas de las casas que se suman a la propuesta son: Porto Pizza; La Guitarrita Pilar; Don Antonio; Gran Nápoli Pilar; Don Camillo; La Imperial; Morita, Hell´s Pizza; Don Marino; Mi Gusto entre otras.

Se puede consultar el listado completo en el mapa con geolocalización disponible en: https://lanochedelapizzaylaempanada.com.ar/locales