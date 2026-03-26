Un importante incendio se desató en un depósito de pinturas y químicos en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno, lo que generó un fuerte despliegue de emergencia en la zona. Al menos 25 dotaciones de bomberos trabajan para controlar las llamas.

El siniestro ocurre en un predio ubicado en la esquina de San Martín y Chilecito, donde una espesa columna de humo negro se eleva y puede verse desde distintos puntos del distrito. Por precaución, todos los trabajadores fueron evacuados.

Según indicaron testigos, el fuego se habría iniciado mientras realizaban tareas de soldadura dentro del lugar. “Saltó una chispa y el incendio se expandió enseguida”, contó un trabajador de una fábrica cercana.

En el lugar se almacenan productos altamente inflamables como pinturas, solventes y químicos industriales, lo que complica las tareas para extinguir el fuego.

Los equipos de emergencia continúan trabajando para contener el incendio y evitar que alcance propiedades vecinas. Hasta el momento, no se reportaron heridos.