El Gobierno nacional estableció un esquema de feriados especiales con motivo de la visita oficial del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. Además, se declaró el evento como “interés nacional” y creó una unidad especial para planificar la organización.



Tras la polémica por el Papa, confirman la Marcha del Orgullo para el 7 de noviembre

Según el decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, el lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país, mientras que el martes 10 regirá exclusivamente en Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el miércoles 11 será feriado en la provincia de Buenos Aires.

La medida fue adoptada a partir de las actividades previstas durante la visita y de los desplazamientos que se producirán en torno a ellas. El decreto señala que la convocatoria de fieles y visitantes, junto con los operativos de seguridad, logística y ordenamiento de la circulación, requiere evitar la superposición con los movimientos laborales, educativos y comerciales habituales de las jornadas hábiles.

De esta manera, el cronograma de feriados será el siguiente:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el territorio argentino.

Martes 10 de noviembre: feriado en la provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Miércoles 11 de noviembre: feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires.

El decreto establece que la declaración de feriado también alcanzará a los organismos, dependencias y actividades sujetos a jurisdicción nacional que funcionen dentro de los territorios comprendidos por cada una de las medidas. El objetivo es facilitar la coordinación de los operativos vinculados con la visita.

Puede interesarte

Unidad especial por la visita del Papa



Además de disponer los feriados, el Gobierno creó en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”, que tendrá a su cargo planificar, coordinar y conducir las acciones necesarias para la organización de la visita. La unidad tendrá una vigencia máxima de 12 meses desde la entrada en vigencia del decreto.

Entre sus funciones estarán la coordinación de las distintas áreas de la Administración Pública Nacional, la planificación de las actividades, la organización de los requerimientos de logística, infraestructura, seguridad, emergencias y protocolo, y la identificación de los bienes y servicios necesarios para la realización de la visita.

La unidad estará conducida por un funcionario con rango de Secretario, que ejercerá el cargo ad honorem. También se crearán cinco cargos extraescalafonarios con rango de Subsecretario: Coordinador Ejecutivo; Coordinador de Logística e Infraestructura; Coordinador de Seguridad y Emergencias; Coordinador de Protocolo y Relaciones Institucionales; y Coordinador de Apoyo Legal. Todos tendrán carácter ad honorem.

El decreto también establece un régimen especial para las contrataciones directamente vinculadas con la visita. El titular de la unidad podrá autorizar convocatorias, aprobar pliegos, aprobar procedimientos de selección, adjudicar contrataciones y declarar desiertos o fracasados los procesos, cualquiera sea el monto, durante la vigencia de la unidad.

El gasto que demande la implementación de las medidas será atendido con los créditos vigentes de la Jefatura de Gabinete de Ministros. El decreto entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y dispone además que se dé cuenta de la medida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.

Fuente: Agencia DIB