Vecinos piden la poda de varios árboles en un barrio de Pilar, ya que temen que puedan generar daños y riesgos para las personas.

Se trata de cinco eucaliptus de gran tamaño, unos 80 metros de altura según señalaron, que se ubican a la altura de la calle Olavarría al 1226.

Según indicaron, existen varios reclamos iniciados y un expediente en curso (N° 002356/26), pero hasta el momento no han recibido respuestas por parte del área de Espacios Verdes.

Los frentistas explicaron que no pueden intervenir por cuenta propia debido a una ordenanza municipal que lo prohíbe, pero advirtieron que en la zona juegan niños y temen que pueda ocurrir un accidente en el caso de que los árboles caigan o se desprendan ramas.