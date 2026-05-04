Vecinos piden la poda de varios árboles en un barrio de Pilar
Se trata de cinco eucaliptus de gran tamaño.
Vecinos piden la poda de varios árboles en un barrio de Pilar, ya que temen que puedan generar daños y riesgos para las personas.
Se trata de cinco eucaliptus de gran tamaño, unos 80 metros de altura según señalaron, que se ubican a la altura de la calle Olavarría al 1226.
Según indicaron, existen varios reclamos iniciados y un expediente en curso (N° 002356/26), pero hasta el momento no han recibido respuestas por parte del área de Espacios Verdes.
Los frentistas explicaron que no pueden intervenir por cuenta propia debido a una ordenanza municipal que lo prohíbe, pero advirtieron que en la zona juegan niños y temen que pueda ocurrir un accidente en el caso de que los árboles caigan o se desprendan ramas.