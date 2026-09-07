Las y los vecinos de la localidad de Villa Rosa se reunieron para celebrar las Fiestas Patronales en honor a Santa Rosa de Lima.

La jornada contó con el acompañamiento del Municipio de Pilar y consistió en una serie de actividades como el tradicional desfile y distintas propuestas culturales que se realizaron a lo largo del día.

El evento contó con la presencia del Intendente Federico Achával, el secretario de Gobierno, Santiago Laurent entre otros funcionarios y concejales.

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Junto a los vecinos, Achával destacó: “En Villa Rosa hay una comunidad orgullosa de su historia, de su cultura y de su identidad. Por eso nos encontramos con vecinos, instituciones y familias para celebrar las Fiestas Patronales de la localidad". "¡Felicidades a toda la comunidad!", destacó.

Asimismo, Laurent señaló: “Nos llena de alegría poder encontrarnos con la comunidad de Villa Rosa y sus instituciones para celebrar su cultura e identidad”.

La jornada comenzó con el desfile tradicional junto a las instituciones y familias de la localidad, seguido de distintos espectáculos artísticos, paseo gastronómico y feria de artesanos, que se celebraron en el Paseo Villa Rosa.



