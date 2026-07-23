Vecinos que residen sobre la Ruta Provincial 25, en el partido de Pilar, lanzaron una petición en la plataforma Change.org para reclamar obras de repavimentación e iluminación en el tramo que va desde el cruce con la Ruta 24 hasta las vías del ferrocarril San Martín.

El recorrido afectado tiene una extensión de 12 kilómetros. Según los firmantes, el estado del pavimento presenta pozos de gran profundidad y una ausencia total de luminarias en toda la traza.

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Accidentes daños

Los vecinos autoconvocados denuncian que las condiciones actuales de la ruta ya provocaron accidentes con consecuencias fatales en la zona. A eso se suman los daños recurrentes que sufren los vehículos que circulan a diario por el tramo, golpeados por los pozos y sin referencia visual nocturna ante la falta de iluminación.

“No hay iluminación. El pavimento está destrozado por pozos que ya no son pozos: son cráteres. Transitar esta ruta dejó de ser un trámite cotidiano para transformarse en una apuesta al ‘no retorno’”, señalaron.

Firmas

De acuerdo con los vecinos, el pedido de repavimentación e iluminación lleva años sin obtener una respuesta concreta de las autoridades competentes. La petición en Change.org ya reúne 1.600 adhesiones y continúa sumando apoyo entre los residentes del distrito.

Los vecinos autoconvocados solicitan que los funcionarios responsables, tanto municipales como provinciales, recorran personalmente el tramo afectado de la Ruta 25.

Exigen, además, obras concretas de bacheo y de iluminación en los sectores más deteriorados de la ruta.