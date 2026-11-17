Con el objetivo de unir el deporte, la fe y el espíritu comunitario, el grupo de ciclistas locales "Rodando Juntos" ultima los detalles para lo que será una nueva edición de la Peregrinación a Luján en bicicleta.

La cita está programada para el domingo 29 de noviembre, marcando el quinto año consecutivo en que esta agrupación autoconvocada organiza la travesía desde el distrito.

La convocatoria es abierta, libre y gratuita con un punto de encuentro fijado en la Plaza 12 de Octubre (frente al Palacio Municipal) a las 8:00 horas, desde donde partirá el grupo rumbo a la Basílica.

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Una comunidad sobre ruedas

"Rodando Juntos" nació en noviembre de 2020 como un grupo de amigos entusiastas del cicloturismo que buscaban compartir salidas recreativas. Con el paso del tiempo, la propuesta creció hasta convertirse en una nutrida comunidad de ciclistas de Pilar y partidos vecinos.

"Esta peregrinación lleva más de 30 años reconocida a nivel provincial. Hace cinco años nos sumamos como grupo y nos nacieron las ganas de empezar a convocar a los vecinos", explicó a Pilar de Todos Débora Stumberger, vecina pilarense y referente de la organización junto a Ricardo Valdéz y Bernardo Gorosito.

Lejos de ser una estructura parroquial formal, el evento surge de manera espontánea por vecinos autoconvocados. Además, para esta edición contarán con el apoyo logístico y el acompañamiento de la agrupación de cicloturismo MTB Derqui, y al llegar a destino se acoplarán a la organización de Zona Oeste para acompañar a la Virgen.

El recorrido y la vuelta

Pensando en la seguridad y en facilitar la participación de ciclistas principiantes o familias, los organizadores optaron por un trayecto asfaltado de menos de 30 kilómetros, dejando de lado los caminos rurales utilizados en otras ocasiones.

El itinerario partirá desde la plaza céntrica por la calle Rivadavia hacia Venancio Castro, para luego tomar la Ruta 34 hasta empalmar con la Ruta 6 y finalmente ingresar a Luján por la vieja Ruta 7 hasta la Basílica.

"Lo importante no es llegar primero, sino que lleguemos juntos", remarcó Stumberger, asegurando que el ritmo del pelotón será tranquilo y adaptado a las necesidades de cada participante. En cuanto al regreso, será libre, aunque ofrecerán la alternativa de pedalear hasta la estación de Cabred para emprender la vuelta hacia Pilar en tren en grupo.

“Bajo tu mirada buscamos la unidad”

Bajo el lema "Madre, bajo tu mirada buscamos la unidad", la edición 2026 busca ofrecer un espacio de encuentro frente a las dificultades cotidianas y el individualismo.

"No pasa por una experiencia deportiva ni por el desafío de ver quién llega primero, sino por una experiencia de fe, solidaridad y compañerismo. Cada persona lleva algo propio: algunos van a agradecer, otros a pedir o cumplir una promesa. Quizás no podamos cambiar todo lo que sucede alrededor, pero sí empezar por construir una comunidad más unida y humana", reflexionó la organizadora.

Datos útiles para sumarte

En ediciones anteriores, la bicicleteada logró convocar entre 80 y 120 ciclistas. Para este año, la expectativa es volver a superar el centenar de participantes bajo una premisa clara: no se suspende por lluvia.

• Fecha y hora: Domingo 29 de noviembre, a las 8:00 hs.



• Lugar de salida: Plaza 12 de Octubre (frente a la Municipalidad de Pilar).



• Inscripción: No requiere inscripción previa ni tiene costo; basta con presentarse en el punto de partida.



• Requisitos obligatorios: Uso de casco, bicicleta en buenas condiciones mecánicas, hidratación para el camino y kit básico de reparación.



• Consultas e información: Vía WhatsApp al 2304-581489

