A tan solo una hora de CABA, Luján no sólo tiene la Basílica Nuestra Señora de Luján. Es mucho más. En la ciudad, el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo, el Museo Casa Ameghino.

Y “ahí nomás” y los pueblos rurales de Carlos Keen, Jáuregui, Open Door y Cortínez, una gran carta de sensaciones para las vacaciones de invierno.

Las opciones

Parque Invernal Luján: en el Parque San Martín está abierto todos los días de 12 a 18 horas. Cuenta con un circuito con campamento aventura, juegos recreativos, atracciones mecánicas, feria de emprendedores, patio gastronómico y espectáculos diarios. Todo gratis para chicos y grandes.

Puede interesarte

Teatro Municipal Trinidad Guevara: más de veinte espectáculos infantiles durante las vacaciones, incluyendo funciones gratuitas.

“Monet Inmersivo": una experiencia multisensorial en el Museo Municipal de Bellas Artes que combina proyecciones en 180°, sonido envolvente y tecnología para acercar al público a la obra del francés Claude Monet.

Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo

Museo Casa Ameghino: considerado la cuna de la paleontología nacional.

Flashback Terror II: ciclo de cine con clásicos internacionales, cine argentino y encuentros con realizadores.

Carlos Keen, Jáuregui, Open Door y Cortínez: cuatro destinos con buena mesa, historia, viñedos y artesanías. (DIB)