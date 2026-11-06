

Unos 8.000 alumnos asisten a más de 300 cursos en los siete Centros Municipales de Formación Profesional (CMFP) de Pilar, donde se forman en oficios y adquieren herramientas para una salida laboral.

El intendente Federico Achával visitó el CMFP de Pilarica, un espacio en el que alumnos de todas las edades reciben distintas herramientas para formarse y capacitarse. Lo acompañaron el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta. También estuvo presente el secretario de Educación, Damián Espíndola.

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"Es una gran alegría poder compartir este encuentro con los alumnos"

Durante la recorrida, el jefe comunal valoró el vínculo con quienes cursan en los centros y el trabajo cotidiano de la comunidad. "Es una gran alegría poder compartir este encuentro con los alumnos, que tienen la vocación de seguirse formando en nuestros centros. Para nosotros es muy importante poner en valor el trabajo que la comunidad realiza todos los días en nuestros CMFP", destacó Achával.

"Más de 8000 alumnos en más de 300 cursos"

Por su parte, el secretario de Gobierno puso en números el alcance de la política de formación y ratificó la continuidad del programa. "Tenemos la decisión de seguir sosteniendo políticas públicas como esta, que cuentan con más de 8000 alumnos en más de 300 cursos, donde adquieren conocimientos, se forman en oficios y les permite tener una salida laboral", señaló Laurent.

"Uno de los 7 Centros Municipales de Formación Profesional que tenemos en todo Pilar"

En tanto, la secretaria General se refirió al lugar que ocupa el centro de Pilarica dentro de la red municipal. "Nos llena de alegría poder encontrarnos con los vecinos y vecinas de Pilarica en este lugar, uno de los 7 Centros Municipales de Formación Profesional que tenemos en todo Pilar", expresó Peralta.

"Vamos a seguir acompañando y mejorando estos espacios"

Desde el Municipio indicaron que se siguen fortaleciendo los CMFP de todo el distrito, donde vecinos de todas las edades pueden aprender oficios y habilidades que les permiten desarrollarse laboralmente.

Para cerrar, el intendente también se refirió a la continuidad de los centros. "Vamos a seguir acompañando y mejorando estos espacios, porque en ellos se brindan herramientas, para que los pilarenses puedan formarse y capacitarse de la mejor manera", cerró Achával.