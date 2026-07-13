La mitad de la población argentina se ubica hoy en la base de la pirámide social.

Según el Monitor de Opinión Pública (MOP), un relevamiento de Zentrix Consultora, el 50,2% de los encuestados se autopercibe de clase baja, mientras que apenas el 10,5% se reconoce en la clase alta. El resto, cerca de cuatro de cada diez, se ubica en la clase media.

El estudio, correspondiente a la medición de junio, se realizó sobre 1.297 casos con cobertura nacional entre el 15 y el 22 de junio de 2026. Según el informe, el malestar económico “ya no es sólo una percepción difusa, sino un dato estructural.”

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La mitad del país en la base de la pirámide

La autopercepción de clase, sostiene el relevamiento, dejó de ser una simple variable descriptiva para convertirse en la clave que explica el resto de las respuestas.

Cuando se la cruza con la experiencia concreta del ingreso, el diagnóstico se confirma cifra por cifra: a mayor sensación de pertenencia a la clase baja, peor es la relación declarada entre salario e inflación.

El día 20 como límite del mes

El dato más contundente tiene que ver con la duración del ingreso mensual. El 61% de los consultados afirmó llegar con su dinero, como máximo, hasta el día 20 del mes, y solamente el 13% dijo llegar a fin de mes con capacidad de ahorro.

La brecha entre clases sociales es marcada: entre quienes se identifican como clase alta, sólo el 11,8% se queda sin ingresos antes del día 20; en la clase media esa proporción trepa al 43%, y en la clase baja alcanza el 86,1% —el mismo porcentaje que, a nivel nacional, asegura que su salario pierde contra la inflación.

Desconfianza en el termómetro oficial

La desconfianza hacia los indicadores oficiales sigue el mismo patrón de clase. A nivel país, el 68,8% considera que el índice de inflación del INDEC no refleja la suba de precios que percibe en su día a día.

Entre los sectores de clase baja, esa desconfianza escala unos 15 puntos por encima del promedio nacional y roza el 84%, lo que sugiere, según la consultora, que el fenómeno excede lo estrictamente salarial y alcanza al relato oficial de la estabilización económica.

Corrupción, antes que economía

El ajuste generalizado también reordenó la agenda de preocupaciones. Ante una pregunta abierta sobre el principal problema del país, la palabra "corrupción" fue la respuesta más repetida, por delante de "economía".

En la pregunta cerrada, corrupción lidera con el 51,3%, seguida de cerca por ingresos/salario (48,2%) y la incertidumbre económica (37,1%).

Ficha técnica

El diseño muestral estuvo ponderado por región, edad, sexo y voto declarado —tomando como referencia el balotaje presidencial de 2023 y las legislativas de octubre de 2025— según el último padrón electoral. La recolección se realizó mediante un cuestionario autoadministrado en línea, con posterior depuración de registros inválidos.

El margen de error teórico es de ±2,7%, con un nivel de confianza del 95%. Los propios autores del estudio advierten que los resultados no deben extrapolarse a niveles subnacionales sin la debida cautela metodológica.