La medianoche del sábado pasado se transformó en una situación crítica para la oficial subayudante Viviana Barboza, quien se encontraba cumpliendo su guardia nocturna en la Unidad de Diagnóstico Hugo Cesar Meisner, ubicada en Presidente Derqui. Un vehículo se detuvo de urgencia en el acceso al centro de salud y un hombre solicitó auxilio inmediato para su esposa, quien estaba dando a luz en el asiento trasero.

Al tomar intervención, la oficial constató la gravedad del cuadro. Según dejó asentado en el informe elevado a sus superiores, la situación era desesperante: “La señora estaba dando a luz en el asiento trasero del auto, el cuerpo del bebé -sietemesino- estaba ya en vía de salida y tenía signos de no estar bien, ya que presentaba color violáceo en su cabeza y dos vueltas del cordón umbilical anudadas en su cuello”, describió la oficial.

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La policía Barboza logró liberar el cordón umbilical del cuello de la recién nacida e inició las maniobras de reanimación (RCP). Tras esta primera intervención, la mujer y la beba fueron ingresadas a la unidad, donde el equipo médico completó el corte del cordón umbilical.

Posteriormente, la madre, identificada como Antonella González, y su hija fueron derivadas al Hospital Materno Nuestra Señora del Pilar. Al finalizar su turno, la oficial se acercó al centro asistencial para conocer el estado de salud de ambas. Allí confirmó que la pequeña, llamada Madeline, pesó 1,820 kilogramos y permanecerá bajo observación en incubadora durante los próximos días.