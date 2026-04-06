Una montaña rusa del Parque de la Costa, en Tigre, tuvo un desperfecto, y el carro quedó detenido en altura durante 20 minutos, generando tensión entre las personas que estaban en el juego.



El dramático episodio ocurrió el viernes pasado, pero trascendió en las últimas horas, tras viralizarse un video. El joven que filmó las imágenes, Matías Bertuna, expresó en su cuenta de Tik Tok: “Se salió y se partió la cadena, y el carro se frenó en la altura. No pasó nada grave, pero estuvieron un lindo rato ahí arriba”.

Más allá de la tensión y el pánico entre los visitantes, por fortuna no hubo que lamentar heridos ni mayores complicaciones.

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En tanto, el video de Bertuna, generó una serie de comentarios que describieron episodios similares al ocurrido el viernes. Una mujer detalló que meses atrás fue al Parque con su familia “y también se había roto la misma (montaña rusa)”. “Estuvo más de media hora parada con la gente arriba. Tengan cuidado porque la montaña rusa verde ya viene teniendo varias fallas, en cualquier momento pasa un accidente”, indicó.

Una montaña rusa del Parque de la Costa se frenó en altura y causó pánico durante 20 minutos (@mati_bertuna)https://t.co/xu9xkqh0Nq pic.twitter.com/BveZwMs1pz — Pilar de Todos (@PilarDeTodos) April 6, 2026

Otra usuaria contó que la última vez que estuvo en el parque “a la montaña rusa roja se le habían volado unas ruedas”. La mujer aseguró tener las fotos de ese día. “Estaba en la fila para subir y menos mal que había unas redes, porque empezaron a soltarse algunas cosas; si no, se hubiera caído en la cabeza de algunas de las personas. Parecía la película de Destino final”, agregó. “Doy fe de que el predio tiene cero mantenimiento, todos los juegos están oxidados”, precisó otro comentario.

Fuente: Agencia DIB