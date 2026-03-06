Uno de los gremios docentes mayoritarios de la provincia de Buenos Aires, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) aprobó este viernes la oferta salarial del Gobierno de Axel Kicillof, que quedó muy cerca de cerrar la paritaria para los próximos dos meses.



El Congreso de la FEB definió por mayoría aceptar la propuesta salarial presentada por la Provincia, que consiste de un incremento bimestral del 7,5 % para marzo y abril, con cláusulas de monitoreo en mayo y reapertura de negociaciones en junio.

En tanto, el otro gremio de peso, Suteba, votará también en esta jornada para aprobar la propuesta, ya que el jueves realizó asambleas en todos los distritos y la propuesta se recibió de manera positiva.

Puede interesarte

Cabe recordar que la oferta salarial, aceptada por los estatales, consiste de un ajuste del 5% en marzo y el 2,5% en abril, más una bonificación no remunerativa de $28.700 bajo la denominación “Compensación FONID/Conectividad”, además de cláusula de monitoreo dentro de la primera quincena de mayo y reapertura en junio.

Impacto en los salarios para cargos iniciales:



- Maestro de Grado (MG): en marzo $800.084 / abril $850.053;

- MG jornada completa: marzo $1.600.168 / abril $1.700.106;

- MG quinta hora: marzo $1.005.638 / abril: $1.060.424;

- Profesor 20 módulos: marzo $1.032.198 / abril: $1.113.838.

Fuente: Agencia DIB