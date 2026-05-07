Nuevamente un camión chocó contra un puente en la Autopista Panamericana Ramal Pilar.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 35 del Ramal Pilar de la autopista sentido hacia el distrito y según informó Autopistas del Sol, sucedió debido a un exceso de altura de la unidad.

Como consecuencia del impacto, el conteiner que trasladaba el camión quedó tendido en medio de la traza provocando el corte total del tránsito.

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En la zona, indicó la concesionaria de la autopista, se montó un operativo de asistencia que incluyó una grúa pesada para remover el conteiner. Por el hecho, además precisaron que no se reportaron personas heridas.

Mientras avanzaban las tareas, se reportaron desvíos vehiculares a la altura de Avenida Olivos, en el kilómetro 35.

El episodio generaba demoras en la circulación hacia el norte.