¿Qué es la IA en el celular? La Inteligencia Artificial (IA) en los teléfonos celulares ha dejado de ser una promesa de ciencia ficción o un simple asistente al que pedirle el clima. Hoy la IA actúa como el "motor invisible" del smartphone, trabajando en silencio para resolver los desafíos tecnológicos más complejos directamente en la palma de la mano.

Contrario a la creencia popular, la IA moderna no se limita a interfaces de voz. Su verdadera revolución ocurre en el segundo plano, optimizando procesos que antes dependían exclusivamente del hardware.

Uno de los avances más significativos es la gestión de la batería. Mediante algoritmos de aprendizaje automático, el dispositivo estudia los hábitos del usuario para predecir qué aplicaciones se utilizarán y cuáles pueden suspenderse. Esta gestión predictiva permite que la energía se concentre donde realmente se necesita, extendiendo la autonomía del celular sin sacrificar el rendimiento.

Asimismo, la IA ha transformado la cámara del celular en una herramienta profesional a través de la fotografía computacional. En condiciones de poca luz, el procesador no sólo captura una imagen, sino que combina múltiples exposiciones en milisegundos.

La IA identifica texturas, reduce el ruido digital y restaura colores que el ojo humano apenas percibe, logrando fotos nocturnas nítidas que antes eran imposibles para sensores tan pequeños.

Rompiendo las barreras del idioma en tiempo real

La comunicación global ha dado un salto cualitativo con la traducción de llamadas en tiempo real. Gracias al procesamiento de lenguaje natural (NLP) integrado en el chip del teléfono, los usuarios pueden mantener conversaciones con personas que hablan otros idiomas. La IA, además de traducir la voz instantáneamente y reproducir de forma fluida, elimina la necesidad de traductores externos o pausas incómodas.

La IA en el celular no es algo con lo que solo interactuamos; es algo que trabaja para nosotros constantemente. Desde mejorar una foto en un restaurante oscuro hasta asegurar que el teléfono llegue encendido al final del día, la IA es el nuevo estándar de eficiencia.

Con estos avances, el smartphone deja de ser una herramienta pasiva para convertirse en un dispositivo adaptativo que entiende y mejora el entorno del usuario en cada segundo de su uso.

NPU: El motor que lo hace posible

Para que las tareas complejas no afecten el rendimiento del teléfono, los procesadores modernos incluyen ahora una NPU (Unidad de Procesamiento Neuronal).

¿Qué es la NPU?, es un componente diseñado exclusivamente para acelerar los algoritmos de inteligencia artificial. A diferencia del procesador principal (CPU), que debe atender todas las funciones del sistema, la NPU se encarga de las operaciones matemáticas masivas que requiere la IA. Esto permite dos beneficios críticos:

Fluidez total, ya que al delegar la carga pesada a la NPU, el teléfono no se pone lento ni se "traba" mientras se edita una foto o se traduce un texto.

Eficiencia energética, porque la NPU realiza tareas consumiendo una fracción de la energía que usarían otros componentes, evitando el sobrecalentamiento.

Se podría decir que la IA ya no vive en la nube; vive en el hardware, porque la inclusión de la NPU permite que procesos de edición profesional ocurran de forma instantánea y local, protegiendo la velocidad del dispositivo y la privacidad del usuario.

Con la combinación de herramientas generativas y hardware dedicado, el celular se consolida como una herramienta de creación sin precedentes, donde la complejidad técnica desaparece para dar paso a la simplicidad del usuario.

Para cerrar esta nota, te dejamos algunos modelos de celulares Motorola : buenos, bonitos y baratos con IA (Inteligencia Artificial); para que puedas elegir el que más se adapte a vos y te brinde mayores beneficios!

Los mejores celulares con IA son: El Motorola Edge 60 que ofrece velocidad, rendimiento y estilo; el Motorola Razr 60, plegable, compacto y de alta gama a buen precio y el Samsung Galaxy Z Fold7, cuenta con funciones inteligentes para mejores fotos, videos y mayor interacción.

¿Qué tal?, ¿Cuál será tu próximo smartphone con IA?