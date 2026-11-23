La comunidad artística de Pilar despide con profunda tristeza a Horacio Dann, actor local quien falleció esta madrugada.

Horacio fue protagonista del escenario del Teatro Municipal Ángel Alonso e integró diferentes compañías teatrales del distrito.

Dentro de su destacada trayectoria, formó parte de elencos como Rozza Orzuzza, Alma de Barro, Aquí y Ahora, Comedia del Pilar, y también representó a Pilar en los Juegos Bonaerenses.

Puede interesarte

“Dueño de una poética única y una presencia escénica inconfundible, dejó una huella imborrable en nuestro Teatro Municipal”, lo despidieron desde la sala teatral.

Además. destacaron: “su talento, su sensibilidad y su manera singular de habitar el teatro forman parte de una historia colectiva que seguirá viva en quienes compartieron con él el camino de la creación artística y en cada espectador que fue testigo de ello”.

Desde la Biblioteca Palabras del Alma resaltaron su participación, desde 2023, del elenco de teatro comunitario “Alma de Barro”.

“Horacio fue un compañero querido, divertido, talentoso, creativo, colaborador, lleno de energía y de alegría. Su personaje de "Papá Narciso" nos regaló momentos inolvidables y llenos de humor, sobre el escenario”.

Tanto sus colegas como la comunidad local lo despiden con mensajes de afecto y con el deseo de que “el aplauso sea eterno”.