Trenes Argentinos incorporó nuevas piezas para sus formaciones del Área Metropolitana de Buenos Aires, entre ellas las del ramal San Martín, que atraviesa el partido de Pilar y conecta al distrito con la Ciudad de Buenos Aires. En los últimos meses arribaron al país 338 ruedas destinadas a las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín y Belgrano Sur, y en los próximos días se prevé la llegada de nuevos cargamentos similares.

Las nuevas unidades permitirán fortalecer los planes de mantenimiento, con el objetivo de incrementar la seguridad operacional y sostener la disponibilidad de las formaciones que circulan a diario por el AMBA.

Según informó oficialmente el Ministerio de Economía a través de Trenes Argentinos, las tareas forman parte de un plan de actualización del material rodante que se lleva adelante bajo la supervisión de la Secretaría de Transporte. El operativo se enmarca en la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno nacional.

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Un envío que se suma a otras inversiones en material rodante

La llegada de las ruedas se combina con otras compras ya destinadas específicamente al San Martín. Entre ellas figura la adquisición, ya concretada, de tres locomotoras diésel-eléctricas para esa línea. A eso se suma el ingreso continuo de repuestos ferroviarios y componentes originales del sistema de frenos, necesarios para los mantenimientos pesados de las formaciones del AMBA.

Renovación de una flota con más de 50 años

En paralelo, el plan contempla la compra de 43 formaciones —equivalentes a 150 coches—, pensada para modernizar parte de una flota que en algunos casos supera medio siglo de antigüedad. Desde el organismo señalaron que la disponibilidad constante de repuestos críticos, como las ruedas, permite avanzar con las intervenciones programadas, extender la vida útil de los coches y locomotoras, y generar mayor confiabilidad en el servicio.

Para los vecinos de Pilar, que dependen del San Martín para llegar a las estaciones del distrito y conectar con la Ciudad de Buenos Aires, la disponibilidad y el mantenimiento del material rodante tienen impacto directo en el viaje diario de miles de pasajeros.