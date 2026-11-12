Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) adjudicó la reparación integral de 117 coches del Tren San Martín, que además incorporarán equipos de aire acondicionado, en una línea que une Retiro con Cabred y atraviesa distintas localidades del partido de Pilar.

La medida apunta a recuperar buena parte de la flota, afectada desde hace años por problemas de mantenimiento que condicionaron la frecuencia y la calidad del servicio.

Dos empresas se reparten los trabajos

Según informó el portal especializado En el Subte, que tuvo acceso a la documentación oficial, la licitación lanzada en abril fue adjudicada a dos firmas. La Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Benito Roggio Ferroindustrial y Emepa reparará 63 coches, mientras que Materfer intervendrá otras 54 unidades.

Quedó afuera de esta adjudicación Motora Argentina, la tercera firma de la compulsa. La empresa mantiene otros contratos de mantenimiento ferroviario, entre ellos la provisión de repuestos y la reparación de 34 coches y cinco locomotoras, de un acuerdo firmado en 2018 y renegociado en 2025.

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Una reforma comparable a la de media vida útil

Los trabajos alcanzan a 117 de los 160 coches CSR Puzhen asignados a la línea, entre unidades convencionales y furgones. Se trata de una intervención de gran magnitud, similar a una reforma de media vida útil, porque las formaciones acumulan más de 13 años de servicio sin reparaciones pesadas.

La revisión incluye los bogies, los sistemas de frenos, las instalaciones eléctricas, los bastidores y las carrocerías, además de reparaciones en techos y en otros sectores deteriorados.

En el interior, se reemplazarán por completo los revestimientos de goma de los pisos y se renovarán los asientos. También se repararán puertas y ventanas, se verificarán los sistemas de emergencia y se corregirán los daños estructurales que se detecten.

El aire acondicionado, una novedad respecto del contrato anterior

La incorporación de equipos de climatización no estaba contemplada en una contratación impulsada en 2025 y luego suspendida. En 2022 se había hecho una prueba piloto con un coche intervenido en los Talleres Mechita, pero la iniciativa no pasó de la etapa experimental.

Una flota con casi una cuarta parte de los coches fuera de servicio

La adjudicación llega en un momento crítico para el material rodante, advertido recientemente por la Auditoría General de la Nación (AGN). De acuerdo con el informe del organismo, una parte considerable de los coches alcanzó casi al mismo tiempo el kilometraje que exige una reparación general.

A eso se sumó la falta de infraestructura y de capacidad operativa de los talleres ferroviarios para el mantenimiento preventivo. Esto obligó a recurrir a empresas externas, cuyos trabajos no se completaron en los plazos establecidos, y las unidades disponibles fueron disminuyendo.

El accidente de Palermo, en mayo de 2024, sacó de circulación una formación. Como resultado, casi una cuarta parte de los coches quedó fuera de servicio.

Las locomotoras también presentan dificultades. Según el relevamiento de la AGN, alrededor de un tercio de las máquinas no funciona, y la reparación general de las 24 locomotoras CSR SDD7 todavía no comenzó, pese a que el contrato se adjudicó hace casi tres años. Las tres locomotoras adicionales que llegaron al país en marzo de 2026 aliviaron parcialmente la situación.

Qué implica para Pilar, Derqui y Villa Astolfi

Para los usuarios de Pilar, Derqui, Villa Astolfi y otras localidades conectadas por el ferrocarril, la recuperación de la flota es central. La cantidad de coches y locomotoras disponibles define cuántas formaciones circulan y si es posible sostener frecuencias regulares.