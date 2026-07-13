Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) preadjudicó la obra de renovación y mejoramiento de una docena de pasos a nivel ubicados entre Pilar y Dr. Cabred, en la traza de la Línea San Martín. La firma C&E Construcciones se quedó con los trabajos.

Seis pasos a nivel con renovación integral

El primer grupo de intervenciones contempla la renovación integral de seis cruces: Alvares Tomas, Isla Victoria, Leloir, Lavalle, Zeballos y Avenida Castro. En estos casos se prevé retirar la infraestructura existente y avanzar con el reemplazo de losetas, el recambio de durmientes de madera por durmientes de hormigón, el perfilado de cunetas, la readecuación de desagües, la señalización vertical y demarcación horizontal, la ejecución de rampas y la reubicación de laberintos, entre otras tareas.

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Otros seis cruces recibirán mejoras

Un segundo grupo, compuesto por seis pasos a nivel adicionales —tres correspondientes a caminos vecinales, uno a un acceso particular y dos en las intersecciones con Estrada y Dr. Cabred—, tendrá intervenciones de menor escala: reemplazo de durmientes, losetas y fijaciones deteriorados, nivelación y alineación de vía, y tareas de limpieza y desmalezado.

Según informó el sitio enelsubte.com, la licitación había sido lanzada en octubre de 2025 y C&E Construcciones fue la única empresa que se presentó a la compulsa.

Parte de un paquete de obras más amplio

La preadjudicación se suma a otra contratación destinada a la reparación del puente sobre el Río Reconquista, lanzada en septiembre de 2025 y preadjudicada a la firma Dipronor. Esas tareas incluyen la renovación de la vía descendente del puente, la puesta en valor de los apoyos y el refuerzo de viguetas, entre otras intervenciones.

Ambas obras se enmarcan en una serie de licitaciones lanzadas en los últimos meses por ADIF para la Línea San Martín, que incluyen la renovación de vías en la terminal Retiro, la compra de más de 28 mil durmientes sintéticos y obras de vía entre las estaciones Caseros y Pilar.

El paquete de obras se enmarca en la "Emergencia Ferroviaria" vigente hasta 2028 y busca compensar, al menos en parte, la cancelación del proyecto de modernización integral de la sección local de la línea, que incluía la renovación de vías y señalamiento entre Retiro y Pilar y la electrificación del ramal.