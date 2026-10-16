Trenes Argentinos realizó el primer pago del contrato para comprar 43 trenes diésel nuevos que se incorporarán a cinco líneas del AMBA, entre ellas el San Martín, el servicio que une Pilar con Retiro.

La operación abarca 150 unidades de pasajeros y se enmarca en el plan de inversiones de la Emergencia Ferroviaria. Se trata de Unidades Múltiples Diésel (DMU) que, además del San Martín, se destinarán a los ferrocarriles Roca, Mitre, Sarmiento y Belgrano Sur.

El desembolso fue informado en un comunicado oficial de Trenes Argentinos Operaciones al que tuvo acceso Pilar de Todos, donde se precisó que se efectuó el pago estipulado en el contrato de compra.

Una inversión de US$ 324 millones y llegada desde fines de 2027

El contrato asciende a 324 millones de dólares, según el mismo comunicado, e incluye insumos, consumibles y componentes para los primeros tres años de mantenimiento, además de la documentación técnica y la puesta en marcha del material rodante.

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En tanto, las primeras formaciones comenzarán a llegar a finales de 2027, de acuerdo con lo informado por el organismo.

Primera compra de trenes de pasajeros para el AMBA desde 2015

Desde 2015 no se adquirían trenes para los servicios de pasajeros del AMBA, una red por la que circulan 1,3 millones de personas por día, indicó Trenes Argentinos.

La compra había sido lanzada en noviembre de 2025 mediante una contratación directa por compulsa abreviada publicada en el Boletín Oficial, con una inversión que el Gobierno nacional estimaba entonces en alrededor de 300 millones de dólares. En esa oportunidad también se había informado la compra de tres locomotoras diésel-eléctricas por 7 millones de dólares para la línea San Martín.

Mejoras previstas en frecuencias, tiempos de viaje y consumo de combustible

Según Trenes Argentinos, la incorporación de las unidades permitirá mejorar las frecuencias, por el aumento de la velocidad de circulación; reducir los tiempos de viaje; optimizar el ascenso y descenso de pasajeros e incrementar el confort.

Por su parte, el comunicado sostiene que las formaciones “reducen casi a la mitad el consumo de combustible” frente a las locomotoras que hoy circulan en el área metropolitana, lo que permitirá ahorrar recursos.

El organismo también se refirió al objetivo de la compra, al indicar que se busca modernizar la flota de servicios del AMBA “para mejorar la seguridad, confiabilidad y eficiencia del sistema de transporte de pasajeros”.

El DNU 525/24 como marco de la adquisición

La compra forma parte del plan de acción del DNU 525/24 de Emergencia Ferroviaria, diseñado por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. Además del material rodante, el plan incluye obras de infraestructura para mejorar la seguridad operacional en todas las líneas y la optimización de gastos e ingresos de las empresas ferroviarias.