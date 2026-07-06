Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) preadjudicó la instalación de 18 aparatos de vía en las estaciones Villa Rosa y Del Viso, de la línea Belgrano Norte. La licitación había sido lanzada en septiembre pasado.

La obra será asignada a la empresa Induvía, uno de los dos consorcios que se había presentado a la compulsa.

Las tareas incluidas son el relevamiento previo, los materiales, el retiro de la instalación existente, la colocación de los aparatos y el mecanizado de vía, entre otras labores, consignó el sitio enelsubte.

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Otras estaciones también beneficiadas

Además de Villa Rosa y Del Viso, la obra contempla la instalación de aparatos de vía en las estaciones Los Polvorines, Munro y Aristóbulo del Valle. En total son 18 unidades, adquiridas por ADIF mediante una contratación independiente. Los aparatos de vía —conocidos técnicamente como ADV— son los mecanismos de rieles móviles que permiten a los trenes cambiar de vía, por ejemplo para pasar de un andén a otro o cruzarse con otra formación.

La contratación adjudicada a Induvía, no obstante, no incluye la compra de los aparatos, que es objeto de otra licitación en curso.

Parte de un paquete de seis licitaciones

Esta obra es una de las seis licitaciones lanzadas por ADIF para la línea Belgrano Norte, de las cuales solo una había sido adjudicada hasta el momento: el señalamiento entre las estaciones Boulogne y Montes, a cargo de la empresa Herso.

Entre las restantes se encuentran la compra de otros 23 aparatos de vía para Retiro, Saldías, Don Torcuato, Grand Bourg, Boulogne y Vicealmirante Montes, la renovación de 17 kilómetros de vía doble y la adquisición de kits de accionamiento para aparatos de vía.

Todas las obras son financiadas por el Estado nacional, pese a que la línea es operada desde hace más de 30 años por la concesionaria privada Ferrovías, cuyo contrato —vencido en 2018— fue prorrogado hasta mediados de 2027.