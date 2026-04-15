Luego de una profunda investigación de la Sub DDI de Pilar que derivó en la desarticulación de una banda de ciberestafadores que se dedicaban a hackear cuentas de Whatsapp, desde el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas bonaerense lanzaron una serie de recomendaciones para evitar ser víctimas de los delincuentes.

La banda desarticulada por los investigadores tuvo como objetivo a varios vecinos del distrito que cayeron en los engaños que se llevaban adelante desde una cárcel.

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Ante el escenario preocupante, la Ingeniera Alejandra Lavore Bourg, secretaria del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la provincia de Buenos Aires y especialista en ciberseguridad aconsejó a los usuarios que “ante todo, la medida que tenemos que tomar es siempre desconfiar”.

Planteó que “los ciberdelincuentes utilizan para sus maniobras lo que se llama ingeniería social, que son artilugios psicológicos para engañar a las víctimas”.

En ese plano afirmó que “cuando alguien nos pide plata, lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza es la desconfianza”. Y aconsejó siempre “tener otro medio de contacto con esa persona para poder preguntar sobre la veracidad del pedido”.

“Los ciberdelincuentes utilizan la presión o la respuesta inmediata para recibir algo”, destacó la profesional en una entrevista que concedió al programa radial Agenda Propia de FM Estudio 2 (105.9)

Como ejemplo, indicó que suelen llamar por WhatsApp o mandan un mensaje haciéndose pasar por empleados de aplicaciones de venta de productos, por ejemplo, indican que tienen retenida una mercadería que fue comprada con una determinada tarjeta y deben cancelar el envío.

Ahí piden que uno les pase una serie de seis números que enviarán. Se trata del código de verificación de WhatsApp. “Si nosotros le pasamos esos seis números, listo, ya se apoderan de nuestro WhatsApp”, afirmó Lavore Bourg.

También pueden pedir que compartas la pantalla de WhatsApp, y ahí se apoderan de la información del teléfono.

“Ahí no solamente van a ver el código de WhatsApp que les va a llegar en pantalla y lo van a poder replicar en otro dispositivo, sino que también van a poder tener acceso a las cuentas bancarias, a las billeteras virtuales y a toda información crítica que tenemos en nuestros celulares”.

Otra manera es a través de los correos electrónicos, que se llaman phishing. “Eso puede llevarte a un lugar, por ejemplo, del Correo Argentino, o se te descargan programas apócrifos en el dispositivo, o en la computadora, o te lleva a un sitio vulnerado que es similar al de la cuenta del banco o al de la cuenta de la tarjeta de crédito”.

Precauciones

Ante esos escenarios, la ingeniera pidió a la población “tener precaución al momento de recibir un mensaje que le genere ansiedad, que le genere apuro, que incite a realizar una acción de forma inmediata, que esté mal escrito, que tenga falta de ortografía, que mezclen tiempos verbales. Y siempre buscar otro medio para confirmar que realmente es la persona correcta la que nos necesita”.

“Tener cuidado, desconfiar es algo que nos puede ayudar a protegernos, no dar información crítica. Por ejemplo, no responder un WhatsApp con los datos de la tarjeta. Un WhatsApp, si bien te dice que está protegido de extremo a extremo, no deja de utilizar el ciberespacio”, aclaró.

En tanto, si la estafa ya sucedió, Lavore Bourg alentó a las víctimas a realizar la correspondiente denuncia. “Denuncien, porque hay un plazo de veinticuatro horas para revertir todo eso. Cuanto más rápido lo hagamos, está la posibilidad de revertir lo que pasó y avisar a todos los contactos que podamos, hacer una cadena para que no caigan nuestros contactos, que son los más vulnerables y siempre avisar a los bancos y a las billeteras virtuales”.

“Estamos muy expuestos las veinticuatro horas con respecto a lo que puede haber sido hace diez años atrás. Entonces, el ciberdelito acompaña ese crecimiento y esa exposición, y por lo cual tenemos que tener precauciones: no descarguemos aplicaciones que nos generen duda o de lugares que no son los legales, tengamos antivirus actualizado, no naveguemos en lugares que nos generen desconfianza”, completó.