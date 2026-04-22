La Obra Social IOMA avanzó con los trámites para entregar un dispositivo de comunicación para Benjamín, un chico pilarense de 14 años con parálisis cerebral.

El avance llega luego de que su mamá, Casandra llegara a encadenarse en las oficinas que IOMA tiene en el centro de Pilar a la altura de la calle Chacabuco al 600 para intentar ser escuchada.

Es que, según contó la mujer, su hijo necesita el dispositivo para mejorar su calidad de vida y su relación con el entorno. Los trámites para contar con el aparato fueron iniciados en el año 2024.

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Pero además, ante la demora de la Obra Social, en noviembre del año pasado se dictó una medida cautelar intimando a IOMA a la entrega del mismo. “Ese dispositivo es algo fundamental en la vida de mi hijo porque es lo que le va a dar voz. Este sistema cuenta con un lector de iris que permite que quien lo utilice pueda escribir con la vista y el sistema, por medio de una tablet, reproduce el mensaje”, detalló la mamá de Benjamín.

Este miércoles, Casandra regresó a la sede de Pilar para insistir con el reclamo. Lo hizo junto a Benjamín, allegados y miembros de la CTA de Pilar.

Tras varias horas de reclamo, desde IOMA le indicaron que se abrió un nuevo concurso de precios para, más tarde, comunicarle que el dispositivo ya ha sido adjudicado.

“Ahora hay que esperar la confirmación para la entrega. Pero de todos modos, la lucha la vamos a seguir dando. Esperaremos a esta semana para ver qué dicen desde IOMA y si no hay respuestas, haremos una nueva convocatoria para el día lunes”, consignó Cansandra a Pilar de Todos.

“Vamos a seguir dándole visibilidad; no solo por Benja sino por la lucha de muchos chicos más”, indicó.

