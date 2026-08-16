El Banco Patagonia de Pilar le ofreció a Guillermo Juan Gómez, el jubilado de 78 años de Villa Morra que había denunciado la retención casi total de su haber, una readecuación de su deuda que le bajó la tasa de interés de casi el 100% al 50% y le extendió el plazo de pago a 60 meses.

Una reducción que llegó después de la repercusión

Gómez le atribuyó el cambio a la repercusión pública que tuvo el caso y en concreto a Pilar de Todos, en donde este portal publicó un antecedente judicial de El Bolsón, Río Negro, donde una jueza había limitado los descuentos bancarios sobre una jubilación. Según su relato, la entidad "seguramente enterada" de ese fallo se comunicó con él para proponerle la reestructuración.

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Gómez le confirmó a Pilar de Todos que la nueva propuesta bajó "la tasa de interés de casi 100% al 50%, extendiendo el plazo a 60 meses".

“La nota incluyó el caso de Río Negro y tuvo un efecto importantísimo en mi caso, ya que el Banco Patagonia, seguramente enterado de lo de Río Negro, me llamó para hacer una readecuación de cuota”, contó a Pilar de Todos.

Gómez concurrió a diversos organismos, entre ellos la Defensoría del Pueblo, desde donde también se contactaron con el Banco.

El débito de la jubilación

Gómez había relatado a este medio la semana pasada, que la entidad le descontó casi la totalidad del haber, debido a deudas que mantiene con el Banco por unos 10 millones de pesos. Esas obligaciones, contó el jubilado, surgen de gastos con tarjeta de crédito y préstamos.

Si bien Gómez contó que uno de esos préstamos fue solicitado tras un hackeo en su cuenta, y que además él no reconoció determinados gastos en la tarjeta, se mostró dispuesto a abonar.

No obstante, expuso que las tasas ofrecidas por el Banco Patagonia eran “impagables”, y cuestionó que le retengan prácticamente todo el haber, unos 2 millones de pesos.

“Eso es una confiscación de mi jubilación. Por ley no pueden retener todo un haber jubilatorio, porque tiene carácter alimentario”, contaba Gómez días atrás a este diario digital.

Uber para subsistir

Gómez, contador público jubilado y viudo, tuvo que salir a hacer viajes para la aplicación Uber con el objeto de contar con dinero para afrontar gastos básicos y pagar el alquiler. Es que el Banco le había dejado apenas unos 3 mil pesos en su cuenta.

“Esperemos que el banco tenga por lo menos piedad de mí", imploraba Gómez la semana pasada, quien añadía que desempeñarse en la aplicación no le era rentable ya que podía dedicarse pocas horas debido a un problema de ciática.

La cuota bajó a $690.000

El monto mensual que debía afrontar pasó de casi un millón de pesos a $690.000. Gómez agregó que, en principio, pagaría la primera cuota en noviembre.

El jubilado indicó que fue clave difundir, como hizo este medio, el antecedente de Río Negro, donde una jueza de El Bolsón, en junio de este año, ordenó mediante una cautelar a Banco Patagonia limitar al 20% de los haberes jubilatorios los débitos por consumos de tarjetas de crédito de una jubilada que había quedado prácticamente sin fondos para afrontar sus gastos básicos.

“Esto es lo más relevante del efecto que produjo en mi caso (la nota periodística) y espero que sirva para muchísima gente que enfrenta la misma dificultad para pagar su deuda”, concluyó Gómez.