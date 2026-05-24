Después de dos años de gestiones, 133 familias del Paraje Santa Coloma, en la localidad de Manzanares en Pilar, tendrán electricidad provista por Edenor en un plazo máximo de 60 días.

El anuncio se concretó ayer durante una reunión entre autoridades comerciales y técnicas de la distribuidora, vecinos del paraje y el Defensor del Pueblo de Pilar, Adrián Maciel.

El encuentro marcó un punto de inflexión en un reclamo que acumula años de historia. Unos 50 habitantes participaron de la reunión, donde representantes de Edenor precisaron los pasos pendientes para concretar las conexiones eléctricas domiciliarias.

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Obras a cargo de los vecinos

Entre las condiciones establecidas figura la construcción de los pilares de luz, tarea que estará a cargo de los propios frentistas. Una vez cumplida esa etapa, la empresa procederá a realizar las conexiones necesarias para abastecer cada vivienda. Además, Edenor habilitó un canal de comunicación exclusivo para los vecinos, destinado a evacuar consultas durante el proceso.

Actualmente, los 133 hogares —cerca de 500 personas— reciben un suministro deficiente e irregular a través de la Cooperativa Eléctrica y de Tecnificación Agropecuaria Parada Robles, situación que motorizó años de reclamos.

Después de dos años, Edenor garantizó los plazos

"Fue muy fructífera la reunión. Después de dos años de gestiones, Edenor ya estableció los plazos para suministrar la electricidad y garantizó que esto va a estar concretándose dentro de los próximos 60 días. Los vecinos se mostraron muy conformes con los trabajos", destacó Maciel.

Un reclamo con largo recorrido institucional

El reclamo del Paraje Santa Coloma —ubicado entre las calles Río Hondo, Traful y General Mariano Necochea— llegó a la Defensoría del Pueblo de Pilar en 2024.

El 6 de agosto de ese año, Maciel presentó una nota formal ante Edenor para exigir la "mejora y estabilización del servicio eléctrico" de la zona. El 10 de octubre siguiente, realizó una actuación ante el Ente Regulador de la Electricidad para que el organismo tomara intervención.

Las gestiones contaron con el asesoramiento jurídico del municipio por indicación del intendente Federico Achával, y con el respaldo del Defensor del Pueblo de la Nación, Juan José Böckel.

En 2025, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) convocó a sucesivas audiencias con las partes involucradas.

Como resultado, Edenor se comprometió a garantizar el suministro. En junio del año pasado, la empresa presentó un plan de obras detallado, ejecutado por etapas.