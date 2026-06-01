Tras el choque que derribó un puente en la Autopista Panamericana Ramal Campana, a la altura del Km 51.5, Autopistas del Sol avanzará con la colocación de una pasarela provisoria.

El siniestro ocurrió en la zona de Escobar cuando un camión embistió la pasarela peatonal original, que luego debió ser desmantelada por completo por los serios daños en la estructura.

Según consignaron desde la concesionaria, las tareas actuales consisten en tomar medidas y programar el armado de una pasarela tubular provisoria.

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Cabe destacar que para su instalación se prevén cortes parciales de tránsito.

Los trabajos podrían estar concluidos en un plazo de entre tres semanas y un mes, aunque dependerá de la complejidad de los trabajos.

Y si bien en los próximos días, Autopistas del Sol dará a conocer un cronograma preciso de la obra, destacaron que la mayor parte de las tareas se realizará en horarios nocturnos, con el objetivo de afectar lo menos posible la circulación.

En paralelo, la concesionaria ya inició el proceso de licitación pública para construir un nuevo puente definitivo, de características similares al que fue destruido.

En la zona, el Municipio de Escobar mantiene operativos de seguridad vial para proteger y agilizar el cruce de peatones en los dos puntos más cercanos al lugar donde estaba la pasarela: la intersección con Ruta 25 y la avenida de los Inmigrantes.