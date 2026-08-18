Luego del feriado largo del pasado 17 de agosto en conmemoración del paso a la inmortalidad de José de San Martín, el calendario oficial aún cuenta con más días de descanso de aquí a fin de año.

En términos generales, los feriados son días de descanso obligatorio, por lo que el trabajador no está obligado a prestar servicios. Sin embargo, existen actividades que no pueden detener su funcionamiento, como salud, transporte, seguridad, gastronomía, hotelería o comercios, donde el empleador puede solicitar que se trabaje.

En esos casos, el empleado que trabaje deberá percibir la remuneración especial prevista para los feriados. En cambio, si no trabaja porque le corresponde el descanso, cobra el día de manera habitual y sin descuentos.

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Los feriados que restan en 2026



Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)



Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable)



Lunes 7 de diciembre: Día no laborable



Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)



Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)



Fuente: Agencia DIB