Tras casi un mes de búsqueda, finalmente apareció un adolescente con residencia en Pilar que permanecía extraviado. Se trata de D.D.G, de 17 años quien había sido visto por última vez el pasado 15 de enero.

Domiciliado en el barrio Río Luján, tras su desaparición se había iniciado un operativo para reconstruir sus últimos movimientos.

Además, la ONG Milling Children también se había involucrado en su búsqueda difundiendo el pedido para dar con su paradero por medio de las redes sociales.

Esa misma ONG confirmó que el chico fue hallado. “Juntos lo hicimos posible, gracias por prestarnos tus ojos”, posteó la ONG.

Según se pudo reconstruir, una usuaria de las redes habría visto al menor y de inmediato dio aviso a las autoridades policiales, lo que permitió su regreso a casa.