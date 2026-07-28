El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, encabezó la firma de los convenios que garantizan la prestación de servicios públicos de transporte de pasajeros en corredores estratégicos para el AMBA, el noroeste bonaerense y el corredor del río Paraná. Lo hizo junto a los intendentes Esteban Sanzio (Baradero), Mauro Poletti (Ramallo) y Cecilio Salazar (San Pedro); el diputado provincial Carlos Puglelli; y representantes de las empresas Plusmar S.A. y Vía Rosario S.R.L.

La conectividad como herramienta de integración

“La conectividad de nuestros distritos es fundamental para permitir el desarrollo de cada vecina y vecino. Es garantizar que puedan acceder a sus estudios, a un centro de salud, a sus trabajos y a cada una de sus actividades cotidianas. El transporte público es una herramienta de integración y de igualdad de oportunidades”, destacó Marinucci.

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Nuevas conexiones entre La Plata y el noroeste bonaerense

En ese marco, el Ministerio autorizó los derechos de explotación de los servicios públicos de autotransporte de pasajeros correspondientes a las líneas 248 C y 351, que estarán a cargo de Plusmar S.A., fortaleciendo la conexión entre La Plata, municipios del AMBA y localidades del noroeste bonaerense.

La línea 248 C unirá La Plata con San Vicente, Cañuelas, Lobos, Roque Pérez, Chivilcoy, Bragado y Los Toldos. Por su parte, la línea 351 conectará la capital bonaerense con General Pinto, Lincoln y General Villegas, atravesando además los municipios de Tres de Febrero, Luján, Mercedes, Chacabuco y Junín.

Zárate, San Nicolás y el corredor del norte bonaerense

Asimismo, el Ministerio garantizó la continuidad del servicio de la línea 228 D, operada por Vía Rosario S.R.L., que une Zárate con San Nicolás y atraviesa los partidos de Baradero, San Pedro y Ramallo, consolidando un corredor estratégico para la movilidad de miles de vecinos y vecinas del norte bonaerense.

La firma de los convenios para la puesta en funcionamiento de los servicios 228 D, 248 C y 351 contó además con la participación del subsecretario de Transporte Terrestre, Damián Contreras; el director Gonzalo Maldonado; autoridades de los municipios involucrados; la presidenta de Transportes Automotores Plusmar S.A., Eugenia Teruel; y el titular de Vía Rosario S.R.L., Norberto Fenoglio.

Recorridos

Los recorridos pueden consultarse en la siguiente página web: https://www.gba.gob.ar/transporte/noticias/marinucci_garantiz%C3%B3_nuevos_servicios_de_transporte_en_la_provincia