Una mañana trágica se vivió este lunes en Del Viso, donde una mujer murió luego de ser arrollada por una formación del tren Belgrano Norte.

El episodio ocurrió en las inmediaciones de la estación Cecilia Grierson, a la altura de la calle Los Fresnos. Un llamado al 911 alertó sobre lo ocurrido y rápidamente se desplegó un operativo policial.

De acuerdo con las primeras actuaciones, personal de la estación señaló que había visto pasar un tren con dirección a Retiro y que posteriormente se encontró con una persona sobre las vías.

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La víctima no presentaba signos vitales cuando llegaron los efectivos. Minutos después, una ambulancia confirmó oficialmente el fallecimiento.

Bomberos Voluntarios de Derqui también participaron de las tareas realizadas en el lugar.

Por ahora, la identidad de la mujer no fue informada y la Justicia Federal de Campana investiga las circunstancias del hecho. La causa fue caratulada inicialmente como homicidio culposo.

A raíz del operativo, el servicio del Belgrano Norte funcionó con restricciones durante la mañana, con circulación limitada entre Del Viso y Retiro.