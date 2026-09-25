Los trabajadores despedidos de la planta Pinazo de Granja Tres Arroyos, en La Lonja, levantaron el bloqueo que impedía el ingreso de camiones al establecimiento, después de que la empresa abonara $300.000 a cada uno a cuenta de lo adeudado.

La medida había comenzado durante la madrugada del jueves. Se sostuvo durante toda la noche y terminó en la mañana de este viernes, cuando se concretó el pago.

Así lo confirmó a Pilar de Todos Carlos Verón, uno de los cesanteados. Según relató, la primera propuesta llegó el jueves por la tarde: el jefe de planta pidió hablar con dos o tres de los trabajadores y les ofreció $400.000.

Una oferta que se achicó

Cerca de las 22.30, el jefe de planta volvió al lugar junto al abogado de la empresa y repitió la cifra. Sin embargo, postergó el pago para la mañana siguiente, entre las 8 y las 9. En ese marco, los despedidos aceptaron dejar pasar los camiones. Siempre según Verón, se trataría de la única planta del grupo que sigue en funcionamiento.

“El jefe de planta y el abogado ofrecieron $400.000, pero dijeron que como era de noche no podían hacer nada, que pagarían por la mañana”, explicó Verón a Pilar de Todos.

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El monto que finalmente llegó a manos de cada trabajador fue de $300.000. Verón explicó que la desesperación de sus compañeros pesó en la decisión. Aceptaron el dinero para no volverse con las manos vacías y levantaron la protesta.

“Estamos desesperados, nos deben desde mayo y ya antes veníamos cobrando en cuotas. Entonces no nos quedó otra que aceptar”, agregó.

Más de tres meses sin cobrar

El pago no resuelve el reclamo de fondo. Los despedidos exigen salarios con más de tres meses de atraso, el aguinaldo y las indemnizaciones, y denuncian que la empresa no les brinda información ni les hace ningún pago.

En su caso personal, Verón detalló que le adeudan ocho quincenas y el aguinaldo completo. A eso se suman un premio de fin de año y horas trabajadas que no le fueron liquidadas. Según su propio cálculo, el total llega a $7 millones.

Según señalaron extrabajadores de la planta a Pilar de Todos, desde hace tiempo, los trabajadores cobraban en cuotas semanales de entre $30.000 y $50.000 según la categoría.

El reclamo, en manos de la Justicia

La mayoría de los cesanteados ya tiene abogado y la vía legal está en marcha. Verón indicó que casi todos recibieron el telegrama de despido y que en las audiencias ya realizadas la empresa no se presentó.

Según contó, la firma usa esa situación como argumento: sostiene que, como los casos ya están judicializados, los trabajadores no pueden reclamar por otra vía.

Tensión con el sindicato

Durante la mañana, según relató Verón, el sindicato de la Alimentación llegó al lugar con gente propia y con trabajadores que siguen en planta, con la intención de desalojar a los despedidos. Ellos decidieron no confrontar. “Nosotros somos trabajadores, no venimos a pelear ni a confrontar con nadie. Pero el gremio debería estar de nuestro lado”, lamentó Verón.

Un conflicto que atraviesa todo el grupo

Los despidos en Pinazo se concretaron a comienzos de septiembre, después de un mes de suspensiones para todo el plantel. El 5 de septiembre, el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria y ordenó reincorporar a 1.200 despedidos del grupo, entre ellos los 50 de Pilar. Los trabajadores denuncian que esa orden no se cumplió.

En paralelo, Granja Tres Arroyos SA atraviesa un concurso preventivo de acreedores en el Juzgado Nacional en lo Comercial N°21, Secretaría N°42. Allí declaró un pasivo de $536.000 millones al cierre de 2025, del que $46.000 millones corresponden a deudas laborales y previsionales.