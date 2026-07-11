Ya está todo listo para volver a alentar a la Selección Nacional de Fútbol en el Paseo del Centro. Es que esta noche, por los cuatros de final del Mundial 2026, los dirigidos por Lionel Scaloni enfrentarán a Suiza.

Por eso, este sábado el Municipio de Pilar repetirá la jornada para acompañar el partido en comunidad. La cita será a partir de las 20 horas en el Paseo del Centro donde se dispondrá de una pantalla gigante para seguir el encuentro que comenzará a las 22 horas.

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En la previa, y al igual que en las oportunidades anteriores, habrá sorteo de camisetas, pelotas y un sector para el intercambio de figuritas del álbum del Mundial.

Desde la Comuna consignaron que el tránsito permanecerá cerrado en los alrededores del Paseo del Centro.

“Para que la comunidad pueda disfrutar de la transmisión del partido, las calles Lorenzo López, Bernardino Rivadavia, Hipólito Yrigoyen y San Martín permanecerán cerradas a la altura de la Plaza 12 de Octubre”, informaron desde el Municipio.

En tanto, se podrá estacionar con normalidad en las zonas de estacionamiento inteligente y en el Estacionamiento Público del Predio Bianea, con ingreso por la calle Lorenzo López al 210.