Del 16 al 22 de noviembre de 2026, Pilar volverá a ser parte de la celebración internacional del emprendimiento con la realización de la XIII Semana del Emprendedor Pilarense, una iniciativa creada e impulsada por Pilar Emprende que busca fortalecer el ecosistema local, generar vinculaciones de valor y acercar conocimientos y herramientas para el desarrollo de emprendimientos y PyMEs.

La propuesta se desarrolla en coincidencia con la Global Entrepreneurship Week (GEW), movimiento internacional coordinado por la Global Entrepreneurship Network (GEN), que promueve actividades destinadas a fomentar el espíritu emprendedor, la innovación y la generación de oportunidades en más de 200 países.

Durante siete días se desarrollará una agenda integrada por actividades virtuales y presenciales, además de encuentros y acciones específicas, con charlas, capacitaciones, intercambio de experiencias y espacios de networking.

La convocatoria estará dirigida a emprendedores, PyMEs, empresas, profesionales, universidades, instituciones educativas, cámaras empresariales, organizaciones, medios de comunicación y distintos referentes de la comunidad, con el objetivo de seguir construyendo un ecosistema emprendedor cada vez más conectado.

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Cuatro ejes para pensar el presente y el futuro de los emprendimientos

La agenda de la XIII edición estará atravesada por cuatro ejes temáticos locales que responden a desafíos y oportunidades actuales.

El primero será Inteligencia Artificial y Transformación Digital, orientado a la aplicación de nuevas tecnologías e IA para mejorar procesos, productividad, comunicación, comercialización y competitividad de emprendimientos y PyMEs.

Inclusión Económica y Liderazgo Femenino pondrá el foco en la generación de oportunidades, la autonomía económica, el desarrollo profesional y el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres dentro del ecosistema emprendedor.

El tercer eje será Networking estratégico para vinculaciones de valor, entendiendo que construir una red implica mucho más que intercambiar contactos. La propuesta buscará promover conexiones capaces de transformarse en alianzas, clientes, proveedores, proyectos conjuntos y nuevas oportunidades de negocios.

Finalmente, Soberanía Hogareña y apoyo emprendedor abordará herramientas y alternativas para fortalecer la economía de los hogares a través del desarrollo emprendedor, promoviendo autonomía, generación de ingresos y proyectos productivos sostenibles.

“Vos también sos parte”



Una de las principales consignas de esta edición será “Vos también sos parte”, una convocatoria abierta que busca transformar la Semana en una construcción colectiva.

Pilar Emprende invita a los diferentes actores de la comunidad a encontrar su propia manera de participar: proponiendo una actividad, brindando una capacitación, sumando una institución o empresa, apoyando como sponsor colaborativo, compartiendo una historia emprendedora, participando de las actividades o ayudando a difundir la iniciativa.

La propuesta recupera uno de los principios que han caracterizado históricamente a la Semana: generar un espacio donde diferentes actores puedan aportar sus conocimientos, experiencias, recursos y contactos para potenciar al ecosistema en su conjunto.

“Las ideas crecen cuando se comparten y las oportunidades aparecen cuando nos conectamos. El trabajo colaborativo es el que deriva en mejores resultados, y apostamos a eso desde que creamos Pilar Emprende”, resumen desde la organización.

Empresas y marcas también pueden sumarse



La XIII Semana del Emprendedor Pilarense abrió además la convocatoria para empresas interesadas en acompañar la iniciativa mediante diferentes modalidades de sponsoreo.

La propuesta busca trascender la tradicional presencia de un logotipo y generar oportunidades de visibilidad, posicionamiento digital y vinculación con emprendedores, PyMEs, profesionales, instituciones y otros actores del ecosistema local.

Las alternativas para sponsors contemplarán presencia en contenidos y materiales digitales, redes sociales y en actividades online y presenciales. También podrán desarrollarse asociaciones con actividades o ejes temáticos específicos, de acuerdo con las características de cada propuesta.

El concepto que acompaña esta convocatoria es “Sponsoreo con sentido”, entendiendo la participación empresarial como una inversión capaz de combinar posicionamiento de marca con impacto en la comunidad. Todo lo recaudado será a beneficio de los proyectos de la Red de Costureras Solidarias de Pilar.

Convocatoria a medios: Media Partners



Los medios de comunicación también tendrán un espacio especial dentro de la construcción de la Semana.

Medios gráficos y digitales, radios, televisión, podcasts y proyectos de comunicación podrán sumarse como Media Partners, acompañando la difusión de las actividades y contribuyendo a visibilizar las historias, conocimientos y oportunidades que genera el ecosistema emprendedor pilarense.

La convocatoria propone fortalecer la relación entre comunicación y desarrollo local, entendiendo que difundir también es una manera de impulsar a quienes emprenden.

Una semana, todo un ecosistema conectado

La Semana del Emprendedor Pilarense nació como un espacio para reunir a quienes emprenden con aquellos actores que pueden aportar conocimiento, contactos, herramientas y oportunidades para su desarrollo.

En 2026, esa esencia vuelve a ser protagonista.

La XIII edición propone que cada participante pueda convertirse en una pieza de una construcción mayor: emprendedores que comparten experiencias, profesionales que transfieren conocimientos, instituciones que generan espacios, empresas que acompañan, medios que amplifican y una comunidad que se conecta.