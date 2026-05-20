El Municipio de Pilar avanza con la organización del acto central para celebrar el 25 de Mayo, con una jornada que arranca por la mañana y se extiende hasta la tarde con actividades para toda la comunidad.

El evento tendrá lugar el próximo lunes y el punto de encuentro será en la localidad de Del Viso.

Allí, a partir de las 9:45, se desarrollará el tradicional desfile cívico en la intersección de las calles Independencia y Avenida E. Madero —ex Ruta 26—.

El desfile contará con la participación de instituciones, agrupaciones y vecinos del distrito.

Por la tarde, desde las 13, los festejos continuarán en el Paseo Del Viso, en la esquina de Antonio Beruti y Lisandro de la Torre, con una peña folklórica que convocará a la comunidad a celebrar las tradiciones que nos identifican.

La propuesta apunta a reunir a familias y vecinos en una jornada que combina el ritual cívico con la expresión cultural popular.

