Todo listo para la celebración del 25 de Mayo en Del Viso
Los festejos arrancarán con el desfile cívico por las calles céntricas. También se sumará una peña folklórica.
El Municipio de Pilar avanza con la organización del acto central para celebrar el 25 de Mayo, con una jornada que arranca por la mañana y se extiende hasta la tarde con actividades para toda la comunidad.
El evento tendrá lugar el próximo lunes y el punto de encuentro será en la localidad de Del Viso.
Allí, a partir de las 9:45, se desarrollará el tradicional desfile cívico en la intersección de las calles Independencia y Avenida E. Madero —ex Ruta 26—.
El desfile contará con la participación de instituciones, agrupaciones y vecinos del distrito.
Por la tarde, desde las 13, los festejos continuarán en el Paseo Del Viso, en la esquina de Antonio Beruti y Lisandro de la Torre, con una peña folklórica que convocará a la comunidad a celebrar las tradiciones que nos identifican.
La propuesta apunta a reunir a familias y vecinos en una jornada que combina el ritual cívico con la expresión cultural popular.