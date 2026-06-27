Bombero Voluntarios de Pilar se preparan para viajar a Venezuela para colaborar con las tareas de rescate y remoción de escombros tras los trágicos terremotos que sacudieron al país el pasado miércoles afectando principalmente a las ciudades de Caracas y La Guayra.

Los servidores públicos formarán parte de la denominda brigada USAR ARG13 – PUMA de la Provincia de Buenos Aires. La Brigada cuenta con la coordinación del pilarense Ramón Pared, director de operaciones de la Federación de Bomberos Bonaerense y director de Defensa Civil del Municipio.

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Se suman a la misión Néstor Lugea y Federico Albarracín – Jefe del Cuerpo de Bomberos de Del Viso y 2do Jefe Oficial Auxiliar de Dotación respectivamente -.

La Brigada USAR cuenta con tecnología de búsqueda técnica de última generación para localizar personas atrapadas bajo los escombros tras un terremoto.

Entre ellos, se destacan una cámara de inspección con sensores capaces de detectar golpes y voces; un radar que puede identificar movimientos mínimos e incluso la respiración de una víctima, aunque no pueda pedir ayuda; un detector acústico de alta sensibilidad que permite escuchar golpes, voces y vibraciones emitidas por personas atrapadas bajo los escombros.

Hasta el momento, se registraron en Venezuela unos 920 fallecidos y 3.360 heridos, cifras que se espera que se incremente en las próximas horas mientras las autoridades mantienen activa la búsqueda de sobrevivientes.