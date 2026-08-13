Maipú, Dolores y General Lavalle se enhebran en un recorrido de tres días por la provincia de Buenos Aires que combina historia, naturaleza y cultura criolla, una propuesta ideal para el próximo fin de semana largo.

Maipú, la tierra que allana el camino

El primer tramo del viaje es Maipú, un nombre que en lengua mapuche significa "allanar la tierra". La ciudad se despliega sobre la Ruta Provincial N° 2 con esa mezcla tan bonaerense de calma rural y ritmo cotidiano. La vida del pueblo se organiza alrededor de la plaza San Martín, flanqueada por la parroquia Nuestra Señora del Rosario, donde las familias se sientan en sus bancos y los chicos corren alrededor de la arboleda.

La identidad maipuense se respira en cada esquina: en los barrios que guardan sus propias plazas, en el polideportivo donde conviven deportes y comunidad, y en la economía que late al compás de la actividad agrícola-ganadera. Lo más atractivo, sin embargo, está en sus alrededores: la Laguna Kakel Huincul se abre como un espejo de aguas profundas para quienes buscan pesca, deportes náuticos o un rato de silencio junto a su biodiversidad.

Puede interesarte

Maipú tampoco se entiende sin su costado más tradicionalista. En sus caminos rurales aparecen viejas estancias y pulperías que funcionan como cápsulas de tiempo, con paredes gruesas, mostradores de madera y mesas largas que invitan al relato y al brindis. Allí sobrevive el espíritu criollo que da sentido a propuestas como La vuelta de Pancho Ramos, una cabalgata que atraviesa senderos de campo y culmina, como manda la tradición, entre fogones y guitarreadas.

"Se inició pensando en potenciar a la localidad; salimos desde Maipú y pasamos por estancias locales históricas entre mucho paisaje. La idea es conocer lo que Francisco Ramos Mejía hizo como pionero en la región. El recorrido lo terminamos en Santo Domingo", contó Ángel Farías, miembro organizador de la cabalgata.

El histórico Francisco Ramos Mejía compró tierras a los indios cuando atravesó el río Salado durante el Tratado Miraflores, un hecho disruptivo para una época en la que se masacraba a las comunidades originarias para quedarse con sus terrenos. "Buscamos generar historia, educación, con la experiencia de la cabalgata en familia, el almuerzo, el fogón, comer campo adentro e integrar generaciones en el encanto del pueblo rural", agregó Farías.

La localidad también sabe festejar: en Santo Domingo, la fiesta "D'entrando al pago" convoca con música, baile y un aire de pertenencia que envuelve a locales y visitantes, mientras la memoria del Tratado de Miraflores —firmado en estas tierras— se cruza con el presente de un destino que hizo de la cultura y la vida al aire libre su carta de presentación.

Dolores, el primer pueblo patrio y las aguas termales

A apenas 67 kilómetros de Maipú, la ruta lleva a Dolores, que se define como el primer pueblo patrio. Allí la historia no está solo en los libros, sino en las calles, los monumentos y la memoria viva de su gente. El corazón urbano late en la Plaza Castelli, homenaje a Pedro Castelli y a la Revolución de los Libres del Sur, donde la Pirámide inaugurada en 1859 —declarada Monumento Histórico Nacional— se levanta como testigo del pasado.

A pocas cuadras, el Museo Provincial Libres del Sur cuenta la historia local desde los pueblos originarios hasta los gauchos, pasando por la evolución del transporte y la fauna regional: un recorrido que permite comprender cómo Dolores se fue tejiendo en capas de identidad.

La ciudad no es solo historia, también es espiritualidad. La imagen de la Virgen Nuestra Señora de los Dolores, traída por el presbítero Francisco de Paula Robles, es parte del alma local. Cada 15 de septiembre, miles de fieles se congregan en el Parque Libres del Sur, donde se erige su santuario y el camino de Los Siete Dolores. Ese parque, con lago artificial, circuitos peatonales y un anfiteatro de dos mil personas, se convierte en un espacio de fe y encuentro rodeado de monumentos históricos.

Dolores guarda además un tesoro soñado: el Parque Termal Dolores, con 44 hectáreas donde las aguas termales dulces y saladas prometen un bienestar distinto. Entre cinco piletas, hoteles, cabañas, restaurantes y un centro comercial, el visitante encuentra un paréntesis perfecto para el cuerpo y la mente. "Las aguas termales brotan de un manantial, cuyos componentes minerales y temperaturas superiores a la media ambiental tienen propiedades curativas y terapéuticas. Acaban con los gérmenes e incrementan la presión hidrostática del cuerpo, por lo que aumenta la presión sanguínea y la oxigenación", enumeraron desde el Parque Termal.

La experiencia se completa con un guiño a la historia: la antigua estación de ferrocarril, que conserva su estructura original y sigue siendo símbolo de desarrollo regional.

General Lavalle, entre payadores y atardeceres

La última jornada conduce hacia General Lavalle, en el corazón de los Pagos del Tuyú, donde la tradición gauchesca y la cultura popular se sienten más vivas que nunca. Allí nació la leyenda de Santos Vega, el payador invencible, cuya memoria se honra en la Fiesta Nacional de Santos Vega y se guarda en el Museo Regional, donde conviven objetos del payador con una recreación de pulpería y piezas de la vida rural de otros tiempos.

El viaje no puede terminar sin hacer senderismo camino a Las Parvas. La experiencia arranca en la tranquera del campo Los Zorzales, a unos 2 kilómetros desde donde comienza la inmersión en el entorno natural, atravesando un monte de árboles autóctonos como talas, coronillos y sombras de toro.

"Durante la caminata, se pueden apreciar diversas especies de hierbas como ortiga, menta silvestre y carqueja, además de hongos y otras plantas nativas. Entre ellas se destaca la presencia ocasional de la orquídea del talar, que crece únicamente en ambientes libres de contaminación", detalló Gabriela Tellechea, creadora del emprendimiento Ecos del Tuyú e intérprete de sitio.

En cuanto a la fauna, es posible observar aves típicas de los bañados como patos y flamencos, del pastizal pampeano como zorzales, benteveos y lechucita vizcachera, mientras que al llegar al brazo de la ría aparecen gaviotas, ralladores, tero real y garzas. "No es raro encontrarse también con algunos mamíferos silvestres como zorro, cuis, mulita y nutria, que completan la riqueza de este sendero de la contemplación", agregó Tellechea.

Las propuestas continúan por la Ría de Ajó, caminos rurales y distintos parajes que son humedales de gran importancia regional. General Lavalle también ofrece astroturismo, una experiencia para contemplar los astros de noche en escenarios como el Casco Urbano, el Paraje Las Chacras y el Paraje Pavón. "Es una manera diferente de acercar a la comunidad y a los visitantes al patrimonio natural y cultural local, disfrutando de la tranquilidad de nuestros paisajes y del cielo estrellado que caracteriza a Lavalle", finalizó Gabriela.

El patrimonio arquitectónico incluye la parroquia Nuestra Señora de La Merced, inaugurada en 1892 y de estilo colonial, y el Puerto Pesquero, declarado Puerto Nacional en 1859, con una historia que se remonta al bloqueo anglo-francés y que hoy sigue activo con el movimiento de lanchas y redes.

Lavalle también guarda historias que pasan de generación en generación, como la de la carnicería El Modelo, uno de los comercios más antiguos del pueblo. Osvaldo Luques, conocido como "el Negro Luques", es la tercera generación de carniceros que desde hace 80 años ofrece los mejores productos de la zona. "Data de los años 1945-1950; comenzó con Don Lorenzo José Luques, mi abuelo, y luego con su padre, Osvaldo Cayetano Luques. Si bien tuvo algunas modificaciones, mantiene intacta gran parte de su construcción, así como también las recetas de sus productos: el chorizo y la morcilla característicos de la zona y elegidos tanto por los clientes como por los visitantes", rememoró Luques.

Para experiencias más íntimas, el Paraje Pavón ofrece gastronomía típica y fiestas tradicionales como la de la Mujer Rural y la del Artesano. Otros hitos, como el Parador Galera de Dávila —eco de las mensajerías tiradas por caballos entre Dolores y Ajó— o el histórico Almacén de Ramos Generales Abdala, que funcionó también como hotel y centro comercial, suman capas de memoria a este viaje.

Tres días bastan para descubrir cuánto guarda la provincia de Buenos Aires en sus caminos: Maipú con sus lagunas y cabalgatas, Dolores con su historia patria, espiritualidad y termas, y General Lavalle con sus leyendas gauchas y paisajes protegidos. Tres destinos que invitan a viajar este fin de semana largo de agosto y durante todo el año.

Más información en buenosaires.tur.ar

