La Secretaría de Transporte modificó el mecanismo de cálculo de la Tarifa Social del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) al establecer que el descuento del 55% para los beneficiarios se aplicará sobre tarifas de referencia definidas por el Estado nacional y no sobre las tarifas vigentes que establezcan las distintas jurisdicciones.



La resolución en concreto establece un nuevo criterio para calcular el beneficio de la Tarifa Social SUBE. Si bien se mantiene el descuento del 55% para los beneficiarios alcanzados, a partir de este 1° de julio de 2026 ese descuento se aplicará sobre tarifas de referencia fijadas por la Secretaría y no sobre las tarifas vigentes que determine cada provincia o municipio.

Hasta ahora, el descuento de la Tarifa Social SUBE se calculaba sobre el valor vigente del boleto en cada jurisdicción. De esta manera, cada vez que una provincia o un municipio aumentaba la tarifa del transporte público, el aporte del Estado nacional también se incrementaba automáticamente para mantener la cobertura del 55% del pasaje para los beneficiarios del régimen, aun cuando la Nación ya no tuviera competencia para definir esos cuadros tarifarios.

Con la nueva resolución, el descuento del 55% se mantiene, pero pasará a calcularse sobre una tarifa de referencia fijada por la Secretaría de Transporte. En consecuencia, los futuros aumentos que dispongan las provincias o municipios ya no implicarán un incremento automático del subsidio nacional.

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La medida no modifica el beneficio para los usuarios en su entrada en vigencia, ya que las tarifas de referencia fueron establecidas con los valores vigentes al 30 de junio de 2026, aunque en adelante cualquier diferencia entre esas tarifas y los aumentos locales deberá ser absorbida por las jurisdicciones si deciden mantener un beneficio mayor.

En el texto de la resolución, además, se incluye a los usuarios de trenes que también gozan del beneficio cuando usan el transporte ferroviario. El tema es que en este punto, la decisión tiene menos impacto ya que los servicios urbanos de ferrocarril son nacionales.

De esta manera, el Gobierno indicó en un comunicado que “se consolida el proceso de transformación iniciado en febrero de 2024 con la eliminación del Fondo Compensador al Transporte Público del Interior, a partir del cual el Estado Nacional avanzó en el reemplazo de un esquema basado principalmente en subsidios a la oferta por un modelo de asistencia directa a las personas, focalizado en los sectores sociales que requieren el acompañamiento del Estado para acceder al transporte público”.

Mientras que anteriormente una parte mayoritaria de los recursos nacionales destinados al transporte automotor se asignaba a compensaciones a la oferta del sistema, las medidas implementadas desde el inicio de la gestión libertaria permitieron reorientar esa asistencia hacia los usuarios de manera directa.

Fuente: Agencia DIB