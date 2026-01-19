El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, al mando de Martín Marinucci, inhabilitó de manera preventiva la licencia de conducir de Marcos Palacios, dueño de una agencia de vehículos de Pilar, tras comprobar una conducta de “extrema imprudencia” mientras circulaba en los médanos de Pinamar, informaron fuentes de la cartera.

La medida dispuesta a través de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial, determinó que “el sancionado fue registrado conduciendo una camioneta y filmando con su teléfono celular a su esposa y a su hijo menor de edad mientras circulaban en cuatriciclos sin cumplir las mínimas condiciones de seguridad, exponiéndolos a un riesgo grave e innecesario, y poniendo en peligro a terceros”.

“Las imágenes, difundidas en redes sociales, dejaron en evidencia una falta total de criterio y responsabilidad vial, ya que los cuatriciclos no contaban con antena alta con banderín, elemento obligatorio para garantizar la visibilidad en zonas de dunas; la mujer adulta circulaba sin casco, incumpliendo la normativa vigente; un menor de edad era expuesto a una situación de riesgo extremo, en un contexto no habilitado y sin supervisión responsable; el conductor filmaba mientras manejaba, sumando una infracción grave por distracción al volante”, agregaron.

“Cabe remarcar que el infractor utilizaba los mismos vehículos que comercializa, incluyendo una camioneta Volkswagen Amarok, para realizar estas maniobras temerarias, y que no registra vehículos a su nombre, situación que también fue considerada en la evaluación administrativa”, recalcaron desde el Ministerio.

Desde Transporte además indicaron que ”no se trata de un hecho aislado, sino de una conducta reiterada que viola la Ley Provincial de Tránsito N° 13.927, la cual establece sanciones claras frente a maniobras que comprometen la seguridad vial”.

“Cuando un adulto naturaliza estas conductas y, peor aún, expone a un menor, no solo infringe la ley: rompe el contrato social básico del cuidado y el ejemplo”, señalaron desde la cartera de Transporte.

