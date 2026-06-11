El colectivo La Milpa suspendió la feria de productores, artesanos y economía circular que estaba prevista para este sábado.

La actividad se iba a realizar en el Espacio Socioeducativo Aldea Jóvenes para la Paz, ubicado en Florida 600, Barrio Las Nazarenas, Km 50,5 del Ramal Pilar.

La jornada debía realizarse el 13 de junio, de 12 a 17 horas, con entrada libre y gratuita, aunque las lluvias caídas en las últimas jornadas deterioraron el predio y sus accesos.

"Las lluvias de los últimos días han afectado significativamente el estado del predio y sus accesos, dificultando la circulación segura tanto para quienes participan como para quienes nos visitan", comunicaron los organizadores.

"Consideramos que hoy no están dadas las condiciones para encontrarnos de la manera que deseamos y merecemos", agregaron.

Puede interesarte

Nueva fecha a confirmar

La feria será reprogramada. Desde La Milpa indicaron que anunciarán una nueva fecha "apenas logremos resolver estos inconvenientes".

La Aldea Jóvenes para la Paz es un espacio socioeducativo destinado a adolescentes de entre 12 y 17 años, inspirado en los valores del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

"La Aldea es mucho más que un lugar: es un espacio de encuentro, aprendizaje y comunidad. Su parque, sus senderos y su entorno natural forman parte esencial de la experiencia que compartimos en cada feria. Queremos recibirlos cuando podamos disfrutar plenamente de ese espíritu que hace tan especial a este encuentro", señalaron.

Quienes quieran consultar novedades sobre la reprogramación e incluso ser parte de la feria se pueden contactar a los teléfonos +54 9 11 2366-4199 y +54 9 11 5707-1993.