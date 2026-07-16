El Municipio de Pilar continúa con una iniciativa local para mantener viva la causa Malvinas.

En esta ocasión fue con la colocación de una placa con la que se señaliza la distancia que separa el Hospital Central de Pilar con las Islas Argentinas.

El acto de señalización contó con la presencia del intendente Federico Achával, personal de salud del Hospital y ex combatientes pilarenses.

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La placa fue colocada en el hall del Hospital y en ella se aprecia que el nosocomio está a exactamente 1.929 kilómetros de las Malvinas.

Con la acción, desde el Municipio se busca mantener vigente el reclamo de soberanía sobre nuestras islas.

En el acto también estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Santiago Laurent; la secretaria General, Soledad Peralta.

Durante el emotivo acto, el jefe comunal destacó: "En el Hospital Central de Pilar descubrimos una placa que marca la distancia con nuestras islas, un símbolo para seguir manteniendo viva la memoria, defendiendo y honrando esta causa que nos une".

Estas placas, símbolos de la causa Malvinas, se colocan tanto en escuelas como en otras instituciones públicas para reivindicar el reclamo de soberanía del pueblo argentino, y reafirmar que somos parte de un mismo territorio y que las Islas siempre se sienten cerca.

"Las Malvinas, por siempre argentinas", cerró el jefe comunal.