Promover que mobiliario inclusivo llegue a instituciones que trabajan con niños con discapacidad; ayudar a gestionar consultas entre profesionales de la salud; acompañar a mujeres en el proceso post parto; facilitar la aplicación de tratamientos para generar mayor adherencia entre los pacientes; expandir la regeneración de suelos agrícolas; asistir con evidencia científica a médicos mediante IA son algunos de los desafíos que abordaron más de 70 estudiantes de ingeniería que participaron de la segunda edición de SISTAC CAMPUS.

SISTAC CAMPUS es un programa impulsado por Bayer Foundation, a través de la Academia de Empresas Sociales SISTAC, e implementado por Impact Hub, consultora global de sostenibilidad. Su objetivo es conectar el talento joven con startups de impacto en salud, agricultura y seguridad alimentaria, generando un intercambio de valor: mientras los estudiantes aplican sus conocimientos y desarrollan habilidades para su futuro profesional, los emprendimientos reciben nuevas perspectivas y propuestas que pueden contribuir a su crecimiento. En Argentina, participaron estudiantes avanzados de Ingeniería Informática e Ingeniería Industrial de la Universidad Austral.

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A lo largo del programa, los estudiantes trabajaron en equipos para desarrollar soluciones creativas que respondieran a las necesidades concretas de los startups participantes, integrando su formación académica a casos reales mediante la innovación. El cierre se realizó en el IAE Business School, en Pilar, donde los universitarios presentaron sus proyectos ante un jurado integrado por los emprendedores y directivos de Bayer, poniendo en valor el trabajo realizado y los aprendizajes adquiridos.

“Ser parte del jurado en esta nueva edición de SISTAC CAMPUS fue una experiencia muy inspiradora, pudimos ver el compromiso que pusieron los estudiantes al desarrollo de soluciones de problemáticas reales. La innovación es sumamente importante para nosotros, está en el ADN de Bayer, y cuando distintos actores nos involucramos en un mismo espacio surgen experiencias y dinámicas donde todos ganamos”, destacó Daniel Bettinelli, director industrial de Bayer y líder de la planta productiva de la compañía en Pilar.

Las startups que fueron parte de esta segunda edición en Argentina son:

• Panarum: startup biotecnológica que produce excipientes que transportan ingredientes farmacéuticos permitiendo reemplazar inyectables por medicamentos de vía oral.

• DodoChat: plataforma de salud que facilita las consultas médicas como alternativa a los canales tradicionales.

• Robbina: produce mobiliario interactivo y adaptable para personas con discapacidad.

• Marco: asiste a oncólogos en el proceso de diagnóstico y asignación de tratamientos mediante el análisis automatizado de estudios y evidencia científica.

• Otilia AI: plataforma de cuidado parental impulsada con IA para acompañar a familias, empresas y sistemas de salud en los primeros mil días del niño.

• 17 Minerals: produce compuestos innovadores en base a micronutrientes, que permiten regenerar suelos, especialmente aquellos que tienen alta salinidad.

“Lo que comenzó como una experiencia piloto en Argentina hoy trasciende fronteras y llega a México y Colombia. Ampliamos el alcance de SISTAC CAMPUS conectando talento joven, emprendedores y organizaciones para compartir conocimientos y desarrollar respuestas a desafíos comunes. Con este programa desde Bayer Foundation completamos una oferta integral destinada a emprendedores de impacto, junto a iniciativas como Legado y el Women Entrepreneurs Awards. Queremos seguir acompañando a startups en distintas etapas de su crecimiento, impulsando oportunidades de colaboración. Sabemos que la innovación puede generar un impacto positivo en la salud, la agricultura y la seguridad alimentaria”, manifestó Camila Reid, Líder de Compromiso Social Corporativo de Bayer Cono Sur.

Finalmente, Federico Schnöller, cofundador de Impact Hub Buenos Aires y Montevideo, destacó: "En Impact Hub conectamos actores que muchas veces son aliados impensados y diseñamos procesos y experiencias de intercambio para que cada uno aporte lo mejor de sí y el resultado sea más que la suma de las partes. SISTAC CAMPUS es un gran ejemplo de esto: Bayer aporta su mirada y su foco en temas clave para el desarrollo sostenible, como la salud, la agricultura y la seguridad alimentaria; las startups de impacto acercan desafíos reales de negocio para acelerar su innovación; y los estudiantes universitarios suman su talento, sus ideas frescas y sus ganas de aportar. Nuestro rol es acompañar cada etapa para que ese intercambio deje capacidad instalada en cada una de las partes y se traduzca en valor compartido. Cuando estos mundos se encuentran, se activa un círculo virtuoso capaz de generar un impacto transformador”.