Siniestros viales en PBA: en el 36% los casos hubo distracciones como usar el celular y tomar mate
Así lo reveló el Ministerio de Transporte bonaerense al presentar los datos del Observatorio Vial del 2025.
El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires consignó que en el 36% de los siniestros viales ocurrido en las rutas bonaerenses operaron factores de distracción en los conductores entre los que se destacan el uso del celular, tomar mate al volante y fumar cigarrillos.
Los datos, que se desprenden del informe del Observatorio Vial y corresponden al año 2025, fueron presentados en un encuentro que el titular de la cartera Martín Marinucci mantuvo con intendentes de diferentes municipios y que tuvo como eje la seguridad vial urbana.
Según plantearon desde el Ministerio “el 92% de los siniestros ocurre en ciudades” por lo que apuntan a avanzar con políticas concretas para reducir la siniestralidad en zonas urbanas.
La actividad se llevó adelante en la sede del Ministerio de Transporte y contó con la participación de representantes de 13 distritos. Allí Marinucci presentó el informe anual 2025 del Observatorio Vial.
Entre los principales datos del informe se destaca que el 92% de los siniestros ocurre en zonas urbanas.
Además, el relevamiento indicó que casi el 50% de las infancias de hasta 10 años no cuenta con medidas de seguridad adecuadas para viajar y que en el 36% de los casos se detectaron factores de distracción —como el uso del celular, el mate o el cigarrillo. Además el 45% de las mascotas viaja sin sistemas de sujeción.
“Este encuentro nos permite planificar junto a los intendentes, que vienen demostrando un fuerte compromiso con la seguridad vial. Necesitamos mejorar las estadísticas para poder reducir la siniestralidad y cuidar a nuestros vecinos”, señaló el ministro.
Y agregó: “Tenemos que dejar de pensar la fiscalización como algo recaudatorio y enfocarla en salvar vidas. Ese es el camino que estamos impulsando desde la Provincia”.
Asimismo, Marinucci adelantó que el Ministerio de Transporte trabajará junto a la Dirección General de Cultura y Educación para fortalecer la concientización en las aulas y promover conductas responsables desde edades tempranas.