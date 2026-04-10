El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires consignó que en el 36% de los siniestros viales ocurrido en las rutas bonaerenses operaron factores de distracción en los conductores entre los que se destacan el uso del celular, tomar mate al volante y fumar cigarrillos.

Los datos, que se desprenden del informe del Observatorio Vial y corresponden al año 2025, fueron presentados en un encuentro que el titular de la cartera Martín Marinucci mantuvo con intendentes de diferentes municipios y que tuvo como eje la seguridad vial urbana.

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Según plantearon desde el Ministerio “el 92% de los siniestros ocurre en ciudades” por lo que apuntan a avanzar con políticas concretas para reducir la siniestralidad en zonas urbanas.

La actividad se llevó adelante en la sede del Ministerio de Transporte y contó con la participación de representantes de 13 distritos. Allí Marinucci presentó el informe anual 2025 del Observatorio Vial.

Entre los principales datos del informe se destaca que el 92% de los siniestros ocurre en zonas urbanas.

Además, el relevamiento indicó que casi el 50% de las infancias de hasta 10 años no cuenta con medidas de seguridad adecuadas para viajar y que en el 36% de los casos se detectaron factores de distracción —como el uso del celular, el mate o el cigarrillo. Además el 45% de las mascotas viaja sin sistemas de sujeción.

“Este encuentro nos permite planificar junto a los intendentes, que vienen demostrando un fuerte compromiso con la seguridad vial. Necesitamos mejorar las estadísticas para poder reducir la siniestralidad y cuidar a nuestros vecinos”, señaló el ministro.

Y agregó: “Tenemos que dejar de pensar la fiscalización como algo recaudatorio y enfocarla en salvar vidas. Ese es el camino que estamos impulsando desde la Provincia”.

Asimismo, Marinucci adelantó que el Ministerio de Transporte trabajará junto a la Dirección General de Cultura y Educación para fortalecer la concientización en las aulas y promover conductas responsables desde edades tempranas.

